ゴールデンウィークが近づき、山のレジャーやキャンプに向かう動きも本格化。そこで気になるのが「クマの出没」だろう。

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目撃情報は各地で出始めており、21日には岩手県紫波町山屋の沢で警官がクマに襲われ大けが、周辺にはクマに襲われたとみられる遺体が見つかった。

「空腹だから攻撃」ではない

この時季のクマの動きには、実はある程度の“順番”がある。森林総合研究所・野生動物研究領域の中下留美子氏によれば、冬眠明けはオスから動き始め、その後に単独のメス、1歳の子を連れたメス、そしてその年に生まれた子グマを連れたメスへと、徐々に活動が広がっていくという。

「“冬眠明けは空腹で危険なのでは”と感じる人もいるかもしれませんが、実際には少し違います。山には新芽や山菜といった食べ物が豊富にあり、越冬中に死亡したシカなどを利用することもあるため、基本的には山中で採食しながら過ごしています。空腹そのものが攻撃性に直結するわけではないのですが、人と至近距離で突然出会ってしまえば、防御的な反応として攻撃行動が出ることはあります」（中下氏、以下同）

特に子グマを連れたメスはその母性本能の強さから警戒されやすい存在だが、常に攻撃的というわけではなく、多くの母グマは人の気配を察すると身を隠してやり過ごそうとする。また、この時期は子グマの行動範囲がまだ狭いため、母グマは「冬眠穴」の周辺にとどまることも多いとされる。

昨年、東北地方を中心にクマの大量出没が相次いだ背景には、秋の主要な餌であるブナの広範囲での不作があった。餌を求めて人里周辺まで移動する個体が増えたことが、大きな要因とみられている。

「今年については、ブナの花芽の形成は良好とされ、秋の結実も並作から豊作になる可能性があります。そのため、少なくとも昨年のような広域的な大量出没がそのまま再現される可能性は高くない見通しです。ただし、餌の状況や気象条件によって変動するため、注意が不要になるわけではありません」

出会わないための「基本対策」

人里への出没には「学習」の側面もある。昨年、人里で食べ物を得た経験を持つ個体は、その場所への警戒心が弱まり、繰り返し出没する可能性がある。地域や個体ごとにクマの出没状況が異なるのはこのためだ。

さらに、目撃情報の中には見間違いと考えられるケースも多い。黒い影や動く物体をクマと誤認する例もあり、情報の増加とともに不安が先行しやすい面もある。冷静に状況を見極めることも大切、と中下氏は話す。

では、これからのレジャーシーズン、山に入る際には何に気をつけるべきなのか。

ポイントはシンプルで、「クマとばったり出会わないこと」に尽きる、という。クマによる事故の多くは、不意の近距離での遭遇によって起きているためだ。

まず重要なのは、行き先のクマの出没情報の事前に確認。現地で新しい痕跡、たとえば春であれば糞や足跡などが見つかった場合には、その周辺にクマがいる可能性があるため、無理に進まず引き返す判断も必要。

行動面では、複数人での行動に加え、会話や鈴、ラジオなどで音を出し、人の存在をあらかじめ知らせておくことが有効だ。特に注意したいのは、クマが活発に動く薄明薄暮の時間帯や、せせらぎで音がかき消されやすい沢や川沿い、クマが潜みやすい藪の中などである。

春は山菜やタケノコのシーズンでもあり、人もクマも同じ“食べ物のある場所”に集まりやすい。その結果、お互いに気づかないまま距離が縮まり、思わぬ遭遇につながるケースが毎年起きている。

さらに見落としがちなのが、食べ物やゴミの管理。人の食べ物の味を覚えたクマは、人里やキャンプ地に繰り返し現れるようになる。食べ残しやゴミの放置は、クマを引き寄せる原因になりかねない。必ず持ち帰ることが基本だ。

中下氏は「クマは本来人間を避けて行動します。存在を過度に恐れる必要はないですが、油断は禁物」としたうえで、「適切な距離をとり、基本的な対策を押さえていれば多くのトラブルは防げます」と話す。クマがいる可能性を意識しつつ、しっかりと備えをしたうえで春のレジャーを楽しみたい。