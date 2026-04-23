今年1月、新潟県南魚沼市の工場で心肺停止となった男性を救助したとして、同僚5人に消防から感謝状が贈られました。男性の命を助けたのは5人の迅速な連係プレーでした。

「人命を救った功績は誠に顕著であります。ここに深く感謝の意を表します」



南魚沼市にある印刷機メーカー・マイクロテックの工場で4月21日、従業員5人に消防から感謝状が手渡されました。



工場では今年1月14日昼すぎ、外で雪かきを終えた50代男性従業員が会議中に突然倒れ、心肺停止の状態に…。そこで輝いたのが同僚5人による通報からAED活用までの迅速で切れ目のない連係プレーでした。



【山田雅也さん】

「（男性は）いきなり横にバタンと倒れて、苦しい息をしながらもだえるという感じだった」



【若槻智美さん】

「（通報の際）『呼吸していますか』と聞かれた。（呼吸をしていなかったので）『すぐ胸部のマッサージしてください』と言われて、それを伝えてやってもらった」



【原澤愛さん】

「自分にできるのはAEDかと思って、気がついたままに隣に走って行った」



当時、工場にAEDはありませんでしたが、向かいの工場からAEDを借りて戻ると…



【笠原早人さん】

「自分ができることは全部やろうと思った。電気ショックでちょっと体が動いて、マッサージして、そのときちょっと蘇生しかかった」



【佐藤啓人さん】

「（回復したという）一報をもらったときは本当に安心した」



男性は一命を取り留め、翌月には職場に復帰したということです。



【南魚沼市消防本部 戸田和徳 消防長】

「大変勇気のある行動だと思うし、ありがたく感じている」



この工場ではその後、AEDを購入しました。



消防は救急講習会で今回の連係プレーを成功事例として紹介し、AEDの活用を促進していきたいとしています。