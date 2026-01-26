私はハルカ。夫のタスクと2人暮らしです。親の顔を見るために、しばしば実家に顔を出しています。弟家族もすぐ近くに住んでいますが、子どもが3人もいて忙しいためか、顔を出すことはあまりないようです。さてある日のこと、私が在宅で仕事をしていると、いきなりスマホが鳴りました。画面を見ると母からの着信。普段の母はいきなり電話をしてくることがほとんどないため、私は驚いてしまいました。悪い知らせではないといいのです