秋元真夏＆梅澤美波、“乃木坂46キャプテン”2ショットに反響 「新旧キャプテン」「素敵なツーショット」
元乃木坂46の秋元真夏が23日、インスタグラムを更新。梅澤美波との2ショットを公開した。
【写真】「少しむちっとした」体型で撮影 秋元真夏の水着カット
秋元は「今日深夜1時のTOKYO FM『TOKYO SPEAKEASY』に出演させていただきます」と告知し、「卒業直前の梅と」とコメント。「仕事で会うの久々だったからめちゃくちゃうれしかった〜」と再会を喜び、「変わらず乃木坂愛に溢れた梅が愛おしくてかっこよくて、あっという間の1時間でした」と収録を振り返った。
投稿された写真には、寄り添いながら笑顔を見せる2人の姿が収められている。秋元は乃木坂46の2代目キャプテン、梅澤は3代目キャプテンを務めており、“キャプテン”同士の貴重な2ショットとなっている。
ファンからは、「キャプテンお二人の素敵なツーショット」「新旧キャプテン対談とっても楽しみです」「絶対聞きます！」など、グループを支えてきた2人の共演に歓喜の声が寄せられている。
引用：「秋元真夏」インスタグラム（＠manatsu.akimoto_official）
【写真】「少しむちっとした」体型で撮影 秋元真夏の水着カット
秋元は「今日深夜1時のTOKYO FM『TOKYO SPEAKEASY』に出演させていただきます」と告知し、「卒業直前の梅と」とコメント。「仕事で会うの久々だったからめちゃくちゃうれしかった〜」と再会を喜び、「変わらず乃木坂愛に溢れた梅が愛おしくてかっこよくて、あっという間の1時間でした」と収録を振り返った。
ファンからは、「キャプテンお二人の素敵なツーショット」「新旧キャプテン対談とっても楽しみです」「絶対聞きます！」など、グループを支えてきた2人の共演に歓喜の声が寄せられている。
引用：「秋元真夏」インスタグラム（＠manatsu.akimoto_official）