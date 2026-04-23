Photo: JBL

コンパクトなBluetoothスピーカーを検討中の友人に製品選びを相談されたときに僕はこう言いました。

「迷っているなら信頼のブランドを選ぶべし」

で、すすめたのがJBLの新製品「GO 5」。

JBLはこの分野で無類の強さを誇っていて、量販店のPOSデータをもとに集計したランキングによって決まる「BCN AWARD」の「ワイヤレススピーカー部門」で8年連続No.1を獲得しています。

そんなJBLが新たに送り出したGO 5が悪いはずなし。自信を持っておすすめしました。

音が良い。ステレオペアもぜひ試してほしい

Photo: JBL

JBLで最もコンパクトなGOシリーズ。その最新モデルがGO 5。

しかし、見た目に反して音はパワフルで、このボディサイズとは思えないほど。想像を超えてきます。

前モデルからアンプ部が強化されていて、45mm径のダイナミックドライバーも改良済み。USB-Cで有線接続すればロスレスオーディオの再生もできるようになりました。最大24ビット／48kHzのサウンドは一味違いますよ。

Photo: JBL

そして、ぜひ試してみてほしいのがステレオペアリングです。

2台のGO 5をくっ付けるだけでLRのステレオペアになる機能を搭載していて、この状態で鳴らした音を実際に聴いたのですが、臨場感が桁違いでした。

友達や家族と1台ずつ持って会ったときにステレオペアで楽しむもよし、いっそ最初からステレオペア前提で2台買いするのもありかなと思えました。

前モデルでもステレオペアは可能でしたがアプリで設定するタイプだったので、この物理接触タイプへの進化は手軽さという点でも大きなメリットです。

防塵防水に長時間再生。とにかくタフ

Photo: JBL

GO 5はコンパクトなのでいろんなところに持っていきたくなります。海やキャンプでも活躍してくれるでしょう。

IP68（※）準拠の防塵防水性能を備えているので、安心して持ち出せますよ。

※粉塵がスピーカー内部に侵入せず、水深1.5mの水中にスピーカーを最大30分間浸けても浸水しないと定義。

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連続再生時間は「プレイタイムブースト機能」をオフの状態でも約8時間、オンにすると約10時間。旅行やアウトドアなど、電源が取れない環境でも1日楽しめますね。

カラーバリエーションは9色

Photo: JBL カラーバリエーションは、ブラック、ブルー、レッド、ホワイト、スクワッド、パープル、ピンク、ターコイズブルー、オレンジ（JBLオンラインストア限定色）の全9色

GO 5の価格はJBLオンラインストアで7,700円（税込）。2台買っても1万5000円程度ですから、2台買い、ありじゃないですか？ さらに、GO 5にワイレス接続できるマイクJBL EasySing Mic Miniも2026年夏ごろ登場予定。これをつなげばカラオケも楽しめますよ。

GO 5のカラーバリエーションは全9色。オレンジはJBLオンラインストア限定色です。お気に入りの色を見つけて良き相棒にしてください。

Source: JBL