青山学院大の相模原キャンパス（相模原市中央区）に今月、神奈川県内で初めて「物語の自動販売機」が設置された。

学生らの読書離れが進む中、本をもっと身近に感じてもらう狙いがあるという。（北川穂高）

物語の自動販売機は、今月１３日、キャンパス正門に近いＧ棟１階の購買所に設置された。「販売機」という名前だが、利用は無料だ。

高さ約１２０センチほどの機械の画面で、「青学生のおすすめ」「世界観に引き込まれる」「モチベーションアップ」など６項目から気になるテーマを選択すると、レシート状の感熱紙（幅約８センチ）に、５００〜２５００字ほどの文章が印刷されて出てくる。

ＯＧあさのあつこさんや陸上部・原晋監督の著書も

登録されているのは、設置時点で計約８０作品（作品によっては、一部を抜粋）。夏目漱石やツルゲーネフなど、国内外の文豪の作品のほか、同大出身の小説家あさのあつこさんの作品や、陸上競技部の原晋監督の著書の一部抜粋など、青学らしい作品も含まれている。

自販機は出版取次大手「トーハン」（東京都新宿区）がメーカーと協力して開発した。同社コンテンツ事業本部・中村可奈さん（２５）ら３人が、２０２４年に公表された文化庁の調査で、１か月に１冊も本を読まない人が６割を超えたことに衝撃を受けたことがきっかけだ。「本から離れた人にアプローチして、本を手に取る入り口を作りたい」と本の自販機の先行事例があるフランスなどを参考にした。

昨年１０月に世田谷文学館（同世田谷区）で初めて設置され、その後、青山学院大の青山キャンパス（同渋谷区）にも１１月下旬から、期間限定で置かれた。大学側も図書館の利用状況などから学生の読書離れを感じており、設置を決めたという。

大学独自の取り組みとして、設置前にアンケート調査が行われ、回答を基に学生のおすすめや悩みに応える作品なども登録された。同社によると、登録作品は、主に著作権が切れているものや、同社が出版社に個別に許可を取ったものなどだという。

学生のオリジナル作品

相模原キャンパスに設置された自販機には、学生が執筆したオリジナル作品も４６作品登録されている。理工学部２年、曽我綾菜さん（１９）は、事前に手紙調の短編を執筆し、自販機の作品として提供した。自身も実際に使ってみて、ほかの学生が書いた作品を読んだといい、「自分から手に取らないジャンルを読むきっかけにもなる」と話す。

同キャンパスでの設置は６月２３日まで。学校関係者以外も利用可能だ。中村さんは「身近な人が選んだり、書いたりしている作品が登録されている。活字の世界に一歩踏み出すきっかけになってくれたらうれしい」と話している。