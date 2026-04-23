ENHYPENが4回目となるワールドツアーの日本公演＜ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’ IN JAPAN＞の詳細が決定した。ENHYPEN初の4大ドームツアーは、東京・東京ドーム(12月1・2日)、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ(26・27日)、福岡・みずほPayPayドーム福岡(2月6日・7日)、大阪・京セラドーム大阪(19・20日)にて4都市8公演を行うものとなる。

＜ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’＞は、5月1日〜3日の韓国・ソウル公演を皮切りに、初めて南米(サンパウロ、リマ、メキシコシティ)に進出。その後、7〜8月にダラス、サンディエゴ、タコマ、オークランド、ラスベガスなど北米5都市を巡り、10月にマカオ、12月から2027年2月まで東京、愛知、福岡、大阪など日本の4都市を巡る予定だ。さらに、2027年3月までに、ジャカルタやシンガポールをはじめ、ミラノ、パリ、アムステルダム、ベルリン、ロンドンのヨーロッパ5都市を巡るなど、合計21都市30公演にわたる大規模なワールドツアーとして開催される。

ENHYPENはこれまで、圧倒的なパフォーマンス力と没入感の高いストーリーテリング型公演で、世界中のENGENE(ファンダム名)を熱狂させてきた。先んじて公開された＜BLOOD SAGA＞ツアーポスターでは、ENHYPEN特有のアイデンティティであるヴァンパイアの物語が視覚化されて話題を集めた。巨大な叙事詩を意味する「Saga」とヴァンパイアを象徴する「Blood」を組み合わせたツアータイトルはもちろん、初のワールドツアー＜ENHYPEN WORLD TOUR ‘MANIFESTO’＞を連想させるビジュアルがさまざまな推測を呼んでいる。

ワールドツアーの規模も年々拡大しており、前回のワールドツアー＜ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’＞では、K-POPボーイグループとしてデビューから最速で日本3都市ドームツアーを回った後、海外アーティストの中でデビュー後最速(4年7ヵ月)で日本スタジアム公演を実現している。

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■＜ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’ IN JAPAN＞

[東京] 東京ドーム

2026年12月1日(火) 開場 16:30／開演 18:30

2026年12月2日(水) 開場 14:00／開演 16:00

[愛知] バンテリンドーム ナゴヤ

2026年12月26日(土) 開場 15:00／開演 17:00

2026年12月27日(日) 開場 14:00／開演 16:00

[福岡] みずほPayPayドーム福岡

2027年2月6日(土) 開場 15:00／開演 17:00

2027年2月7日(日) 開場 14:00／開演 16:00

[大阪] 京セラドーム大阪

2027年2月19日(金) 開場 16:00／開演 18:00

2027年2月20日(土) 開場 14:00／開演 16:00