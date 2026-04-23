21年に急逝した女優・神田沙也加さん（享年35）と交際していた元俳優・前山剛久さん（35）が22日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、現在取得を目指している資格を明かす場面があった。

前山さんは、勤めていたメンズラウンジ「CENTURY TOKYO」YUKIYA氏のYouTubeチャンネルに出演。そこで「そもそも、僕はずっとその元カノと付き合っていて、Kさんから言われて、僕1回、お断りして。“難しいです”みたいな」と、神田さんをイニシャルで呼びながら当時を回想。「でもその時、自分が仕事で悩んでいる時で。これから結果出していくためには、今の彼女とお別れして、この子の方がいいかなって思って。ちゃんと話つけて、向こう（Kさん）にいったという形だったんですよ」と経緯を説明した。

神田さんが亡くなった際の心境を聞かれ「悲しかったです。もっと話してくれたら良かった。お別れを告げた元カノもそうだし、Kさんも真剣に恋愛した結果だから」と前山さん。世間からの厳しい声については「確かに落ち込むこともあるけど、僕の意見としては“しょうがないじゃん”みたいな。僕はちゃんと恋愛したから、そこに行き着いちゃって、結果がそれになっただけ。本当に真剣だったので」と強調した。

この発言が大炎上し、前山さんは同店を退店。約1カ月間、引きこもり生活を送っていたという。そんな中でも「一応、上級心理カウンセラーっていう資格の勉強をしていて」といい「俺、自分のことにずっと夢中やったなと思ったから。そうじゃなくて、人の気持ちももっと理解せなあかんなと思って」と説明していた。