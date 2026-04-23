コロコロチキチキペッパーズのナダルが、愛娘の教育方針を巡る本音を炸裂させ、共演者から炎上を心配される一幕があった。

【映像】「幼稚園から私立」ナダルの妻と娘

『秘密のママ園』のABEMAビデオ限定動画「愚劣のパパ園」では、鬼越トマホークの金ちゃん、ナダル、モグライダーのともしげの3人が、子供の教育方針や進路について本音でトーク。子供の進路について私生活を赤裸々に語り合った。7歳になる長女を持つナダルは、幼稚園から小学校まで私立に通わせていることを告白。「私立金かかるし、東京やから治安もええやろ」と当初は公立も考えていたというが、妻の「絶対私立！」という凄まじい熱量に圧倒され、受験を決意したという。

私立に通わせる実感について、ナダルが「私立の方がやっぱ、品はある……」と率直な感想を漏らすと、金ちゃんは即座に「これ、また炎上するわ！ めっちゃ怖い」と戦々恐々。ナダル自身も「頼むから今のサムネにせんといてください！」と悲鳴を上げた。一方、自身が私立の中高一貫校出身だというともしげは「俺という失敗例がある。私立に入れればいいってもんじゃない」と自虐的に語り、私立・公立それぞれの立場から激しい議論が交わされた。

教育資金については、一瞬の沈黙の後に「金に関しては……稼いでるから」とニヤリと笑ったナダル。金ちゃんから「やかましいわ！」と突っ込まれつつも、家も購入した一家の大黒柱として「稼いでいくしかない。頑張らなしゃあない」と覚悟を語った。