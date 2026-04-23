石川禅、佐藤隆紀、上白石萌音、松尾スズキ、「第五十一回菊田一夫演劇賞」受賞 大賞は『大地の子』
「第五十一回菊田一夫演劇賞」が発表。『大地の子』が大賞、石川禅、佐藤隆紀、上白石萌音、松尾スズキが演劇賞を受賞した。
【写真】「第五十一回菊田一夫演劇賞」大賞を受賞した『大地の子』舞台写真ギャラリー
菊田一夫演劇大賞には、『大地の子』上演関係者一同が選ばれた。受賞理由は、本作の高い舞台成果に対して。
菊田一夫演劇賞に選出されたのは、石川禅、佐藤隆紀、上白石萌音、松尾スズキの4名。
石川は『ダンス オブ ヴァンパイア』のアブロンシウス教授役、『ジェイミー』のヒューゴ／ロコ・シャネル役、『サムシング・ロッテン！』のノストラダムス役、『レイディ・べス』のロジャー・アスカム役の演技に対して。佐藤は『ジキル＆ハイド』のヘンリー・ジキル／エドワード・ハイド役、『エリザベート』のフランツ・ヨーゼフ役の演技に対して。
上白石は『ダディ・ロング・レッグズ』のジルーシャ・アボット役、『千と千尋の神隠し』の千尋役の演技に対して。松尾スズキは『クワイエットルームにようこそ The Musical』の作と演出、『アンサンブルデイズ‐彼らにも名前はある‐』の作と音楽の成果に対して受賞した。
菊田一夫演劇賞特別賞は、岡田敬二が受賞。受賞理由は、ともに永年の〈ロマンチック・レビュー〉シリーズの功績に対して。
授賞式は、6月10日に都内会場にて開催される予定だ。
第五十一回菊田一夫演劇賞は下記の通り
■菊田一夫演劇大賞
『大地の子』上演関係者一同（『大地の子』の高い舞台成果に対して）
■菊田一夫演劇賞
・石川禅
（『ダンス オブ ヴァンパイア』のアブロンシウス教授役、『ジェイミー』のヒューゴ／ロコ・シャネル役、『サムシング・ロッテン！』のノストラダムス役、『レイディ・べス』のロジャー・アスカム役の演技に対して）
・佐藤隆紀
（『ジキル＆ハイド』のヘンリー・ジキル／エドワード・ハイド役、『エリザベート』のフランツ・ヨーゼフ役の演技に対して）
・上白石萌音（『ダディ・ロング・レッグズ』のジルーシャ・アボット役、『千と千尋の神隠し』の千尋役の演技に対して）
・松尾スズキ（『クワイエットルームにようこそ The Musical』の作と演出、『アンサンブルデイズ‐彼らにも名前はある‐』の作と音楽の成果に対して）
■菊田一夫演劇賞特別賞
岡田敬二（永年の〈ロマンチック・レビュー〉シリーズの功績に対して）
【写真】「第五十一回菊田一夫演劇賞」大賞を受賞した『大地の子』舞台写真ギャラリー
菊田一夫演劇大賞には、『大地の子』上演関係者一同が選ばれた。受賞理由は、本作の高い舞台成果に対して。
菊田一夫演劇賞に選出されたのは、石川禅、佐藤隆紀、上白石萌音、松尾スズキの4名。
石川は『ダンス オブ ヴァンパイア』のアブロンシウス教授役、『ジェイミー』のヒューゴ／ロコ・シャネル役、『サムシング・ロッテン！』のノストラダムス役、『レイディ・べス』のロジャー・アスカム役の演技に対して。佐藤は『ジキル＆ハイド』のヘンリー・ジキル／エドワード・ハイド役、『エリザベート』のフランツ・ヨーゼフ役の演技に対して。
菊田一夫演劇賞特別賞は、岡田敬二が受賞。受賞理由は、ともに永年の〈ロマンチック・レビュー〉シリーズの功績に対して。
授賞式は、6月10日に都内会場にて開催される予定だ。
第五十一回菊田一夫演劇賞は下記の通り
■菊田一夫演劇大賞
『大地の子』上演関係者一同（『大地の子』の高い舞台成果に対して）
■菊田一夫演劇賞
・石川禅
（『ダンス オブ ヴァンパイア』のアブロンシウス教授役、『ジェイミー』のヒューゴ／ロコ・シャネル役、『サムシング・ロッテン！』のノストラダムス役、『レイディ・べス』のロジャー・アスカム役の演技に対して）
・佐藤隆紀
（『ジキル＆ハイド』のヘンリー・ジキル／エドワード・ハイド役、『エリザベート』のフランツ・ヨーゼフ役の演技に対して）
・上白石萌音（『ダディ・ロング・レッグズ』のジルーシャ・アボット役、『千と千尋の神隠し』の千尋役の演技に対して）
・松尾スズキ（『クワイエットルームにようこそ The Musical』の作と演出、『アンサンブルデイズ‐彼らにも名前はある‐』の作と音楽の成果に対して）
■菊田一夫演劇賞特別賞
岡田敬二（永年の〈ロマンチック・レビュー〉シリーズの功績に対して）