4月30日に発売される「モーニング」（講談社）の22・23合併号の表紙にて、「福本伸行×ちいかわ」のコラボが実現。23日発売の「モーニング」21号などで予告が出ました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

福本伸行氏は同誌にて「二階堂地獄ゴルフ」を連載中で、ナガノ氏が手がける「ちいかわ」の単行本も同誌編集部から発売されているという繋がりから実現した今回のコラボ。

「ちいかわ」コミック公式Xが投稿した画像には、おなじみの「ざわ」が散らされた中にハチワレと、福本作品のキャラクターの頭頂部が。さらに「このコラボ・・・・圧倒的、悪魔的っ・・・・！」という福本作品らしさを感じるコピーも確認できます。

「ちいかわ」と福本作品と言えば2025年12月、「週刊ヤングマガジン」にて連載されている、「カイジ」シリーズのスピンオフ「1日外出録ハンチョウ」に、「ちいかわ」のぬいぐるみが登場。あわせてナガノ氏が自身の公式Xに、ハンチョウとちいかわ、うさぎ、ハチワレのコラボイラストを掲載し、大きな話題を呼びました。

ポップなキャラクター描写と、抜き差しならない過酷な世界観で幅広い層からの支持を集めている「ちいかわ」。「極限状況での人間ドラマ」が描かれがちな福本作品との親和性は高そうです。

さらに同合併号には付録として「福本伸行×ちいかわ」のコラボシールもついてくるとのことです。

＜参考・引用＞

【8巻発売中！】ちいかわコミック公式 （@chiikawa_comic）

※初出時、「ちいかわ」コミック公式Xが投稿した画像について「『カイジ』の主人公・カイジと思しきキャラクターの頭頂部が」としていましたが、別のキャラクターのものでした。以上、訂正してお詫びいたします。

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042307.html