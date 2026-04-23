ソフバンCMで話題のバスケ美少女16歳、グラビアオフショットに反響「可愛すぎ」
女優の中川日葵のスタッフによる公式Instagramが22日にオフショットを公開。バスケのユニフォーム姿にファンから「可愛い」の声が相次いだ。
【写真】期待の新人女優・中川日葵、バスケユニ姿もさわやか
16日に発売された『週刊ヤングジャンプ』（集英社）のグラビア新企画「YJブルーム」に登場していた中川。22日の投稿では「YJブルームの追加オフショット公開」とバスケのユニフォーム姿を披露。写真には、頭からタオルをかけながらカメラに微笑みかける様子やユニフォームの全身ショットが収められている。
この投稿にファンからは「ユニフォーム姿可愛すぎる」「めちゃくちゃ可愛いですね」「めっちゃキュート」などの反響が寄せられている。
■中川陽葵（なかがわ ひまり）
2010年4月1日生まれ。愛知県出身。2025年放送のソフトバンクCM「ゴールは自分より上にある」篇に出演。身長164cmの中川が、バスケットのユニフォーム姿でフリースローを放ちながら「今まで、何本シュートを打ってきただろう」のセリフで始まるこのCMで一躍、注目を浴びた。
引用：「中川陽葵スタッフ」公式Instagram（@himari.nakagawa_staff）
【写真】期待の新人女優・中川日葵、バスケユニ姿もさわやか
16日に発売された『週刊ヤングジャンプ』（集英社）のグラビア新企画「YJブルーム」に登場していた中川。22日の投稿では「YJブルームの追加オフショット公開」とバスケのユニフォーム姿を披露。写真には、頭からタオルをかけながらカメラに微笑みかける様子やユニフォームの全身ショットが収められている。
■中川陽葵（なかがわ ひまり）
2010年4月1日生まれ。愛知県出身。2025年放送のソフトバンクCM「ゴールは自分より上にある」篇に出演。身長164cmの中川が、バスケットのユニフォーム姿でフリースローを放ちながら「今まで、何本シュートを打ってきただろう」のセリフで始まるこのCMで一躍、注目を浴びた。
引用：「中川陽葵スタッフ」公式Instagram（@himari.nakagawa_staff）