「今回、結末がどうなるかはわからないですが、『彼女が悪い』となってしまうのは可哀想だと私は思います」

【画像】「こんなに応援していたのに…」鶫氏と固い握手を交わす小泉進次郎防衛相

そう語るのは、“陸自の歌姫”こと、陸自中央音楽隊の鶫(つぐみ)真衣三等陸曹（38）が2018年に発売した初アルバム「いのちの音」の企画制作を支えた、サンミュージックの相澤正久会長だ。



鶫三等陸曹 ©時事通信社

〈凛とした君が代が大会場に沁み渡りました〉

発端は、小泉進次郎防衛相のXの投稿だった。

「4月12日の自民党大会で国歌を熱唱した鶫氏を労うもの。両手を握り合うツーショット写真も添付されていました」（政治部記者）

だが、投稿を見て防衛省幹部は血相を変えたという。

「党大会は自民党の最高機関です。鶫氏は自衛隊の制服を着て登壇し、歌唱前には『陸上自衛隊が誇るソプラノ歌手』と紹介された。自衛官には政治的中立が求められており、特定政党の党大会への登壇はあり得ません。しかも、通常なら事前に情報共有すべき大臣官房などに報告が一切なかったのです」（防衛省関係者）

すると、与野党から批判が相次いだ。

「小泉氏は慌てて投稿を削除し、『私人としての活動であり法的に問題ない』と釈明。自身も事前に知らなかったと述べた」（同前）

だが、中央大学法学部の橋本基弘教授はこう語る。

「制服を着用し、自衛官であると示された歌手が党大会に登壇することは、政治的活動と取られかねない行為です。自衛官の政治的中立を損なっており、自衛隊法違反となる可能性が高い」

その後、木原稔官房長官が、誤解を招かぬよう「反省すべき」と述べると、小泉氏も「仮に情報が上がっていれば別の判断もあり得た」と発言を翻したのだ。

防衛相の思いもよらぬ手のひら返しに遭った鶫氏は、陸上自衛隊で初めて声楽要員として入隊した逸材だ。地元・石川県の知人が語る。

《この続きでは知人らが明かす鶫氏の人物像、芸能プロダクション・サンミュージック会長の自民党への提言、防衛省側の見解などを詳報している。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月23日（木）発売の「週刊文春」で読むことできる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月30日号）