離婚か、卒婚か、我慢か。「熟年離婚予備軍」が知っておくべき第三の選択肢

「もう嫌だ、早く家を出たい」——長年の我慢が限界に達し、熟年離婚を考える女性の多くは、一刻も早く新しい人生をスタートさせたいと焦るものだ。しかし、「なんとかなる」という見切り発車で飛び出した結果、生活費が足りずに立ち行かなくなるケースは少なくない。「離婚はゴールではなく、新たな人生のスタート」。だからこそ、感情ではなく戦略で動かなければ、本当の意味での自由は手に入らないという。数多くの離婚相談を受けて岡野あつこ氏は、「どちらを選ぶにしても、準備なしで動くと損をするのは自分」と警鐘を鳴らす。では、離婚後に苦しまないための「事前の準備」とは何か。また、多くの女性が憧れる「卒婚」を成立させるために必要な条件とは。今回は岡野氏に、熟年離婚を考える女性が陥りやすい罠と、離婚後の生活を安定させるための絶対ルールについて話を伺った。全4回の第4回。