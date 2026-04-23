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資金繰りを良くしたいならコレを短縮せよ！最強の資金繰り改善法をお伝えします！

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市ノ澤翔が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」にて「資金繰りを良くしたいならコレを短縮せよ！最強の資金繰り改善法をお伝えします！」を公開した。動画では、企業の資金繰りを大きく左右する「売掛金の回収期間」に焦点を当て、回収を早めることの重要性とその具体的な手法について解説している。



市ノ澤はまず、売上債権回転日数の計算式を紹介し、回収期間が長くなることの危険性を指摘する。売上が上がっても手元に現金が入ってくるのが数ヶ月先になれば、その間の運転資金を自社で負担しなければならず、資金繰りが悪化する。逆に回収期間を短縮すれば、手元のキャッシュが増えるだけでなく、相手先が倒産して代金を回収できなくなるリスクも軽減できると説明した。



一方で、支払条件を急に厳しくすると取引を敬遠されるというデメリットも生じる。市ノ澤は、これを防ぐためには他社との差別化を図り、ニッチな領域を開拓して強固な立場を作ることが重要だと語る。その上で、最も理想的な回収のタイミングは「前受け」であると断言。「商品・サービスを提供してないのにお金をもらっちゃうわけだから、資金繰りはめちゃくちゃ良くなる。最強ですね」と、資金負担が一切なくなるメリットを強調した。



さらに動画の終盤では、回収期間を短縮する具体的な手段を提示する。早く支払う代わりに金額を安くする「割引」や、商品提供後に「すぐに請求書を出す」といった基本的な行動の重要性を説く。また、支払いが遅れている相手にはすぐに督促するべきだとし、「払ってこない人はお客様じゃないぞと。泥棒だよね」と、厳しい言葉で未回収リスクへの危機感を持つよう促した。



「営業は金を回収して初めて完結する」と市ノ澤が語るように、売上を上げるだけでなく、確実かつ迅速に代金を回収することが重要である。資金繰りに悩む経営者にとって、自社の回収サイクルを見直し、いち早くキャッシュを手にするための実践的な知見が得られる内容となっている。