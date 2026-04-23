井森美幸さんが地元・群馬で始球式に登場

■巨人 ー 中日（22日・前橋）

タレントの井森美幸さんが22日、前橋で行われた巨人-中日戦の始球式に登場した。地元・群馬県出身の井森さんは、背番号「315」のユニホームを身にまとい、大歓声の中でマウンドへ。その若々しい姿とダイナミックな投球フォームに、ファンの間で「57歳ってマジかよ」「一生変わらんやんけ」と大きな話題となっている。

綺麗なフォームから繰り出された一球は、ショートバウンドで捕手のミットへ。コースはばっちりホームベースの上を通過する精度の高い投球を見せ、スタンドを沸かせた。大役を終えた井森さんは、各方面へ丁寧に頭を下げ、充実した表情でグラウンドを後にした。

「井森さん、ナイスボール！」「勝利の女神、ナイスピッチング」などと投球への称賛が送られたが、それ以上に話題を呼んだのが、井森さんの年齢を感じさせない美貌だった。

SNS上では「老けないよな」「井森さんは昔から変わらんなぁー」「相変わらず美人ですね」「かわいい綺麗!!」といったコメントが並んだ。年月を感じさせない若々しさでスタジアムを魅了した姿に、多くのファンが見惚れていた。（Full-Count編集部）