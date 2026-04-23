苦手克服スイングで最新FW（UTも）を打ってみた！

FWを大の苦手とする人は、スイング軌道を変えるとうまく打てる。その結論にいたったクラブの進化を「すっきりとした形状とデザインに高性能が詰まっている」と評判のHONMAの最新モデルを打って、さらに詳しく解説！ もうひとつ気になる「ユーティリティの場合は？」も試打レビューする。

はっきりと

棲み分けのできた

現代のFW２モデル

FWは両モデルともカーボンクラウンによる深・低重心設計で、低スピン・高打ち出しの“飛ぶ”打球になります。ロースピン弾道で打球に浮力がつかず、打球の高さが不十分な人はカット軌道で打てば即解決するので、やはりアウトサイド・イン軌道と相性がいい。カット軌道でも打球が右に曲がってしまう心配もなく、僕が打つと「TW777」の場合、どストレート。「TW777 MAX」は自然にドローになるので「MAX」はかなりボールのつかまりがいいFWですね。

「TW777 MAX」「TW777」ともに、スライスやチーピンになってしまうほどの大ミスにならない寛容性の高さが魅力。直進性の高い高弾道が打てる

TW777 MAX FW

TW777 FW

2モデルの性能差ははっきりと出ていて、ミスヒットしても曲がりを抑える寛容性と反発エリアの広さ、安心感が得られる広い投影面積と丸みを帯びた形状からも「MAX」はとてもやさしいクラブでFWを苦手とする人にオススメできます。

一方、スタンダードの「777」は、アスリートゴルファーや上級者好みに仕上がっている。ネックには弾道調整機能、ソールにはウェイトが2カ所と多機能モデルでありながら、アドレス時の見た目、打音、打感などフィーリング面に心地よさがある。球筋の打ち分けもできます。

近代クラブのハイテクノロジーのひとつカーボンクラウンによって重心が深く低くなり、キャリーと総飛距離を伸ばす

「TW777は多機能。ロフト、ライなどの変更以外に、前後の重さの異なるウェイト（16.5g・3.5g）を入れ替えてスピン量を調節して打ってみるのもオススメです」（今野）

同ブランドのUTも、すっきりとしたヘッドデザインと形状が好印象で、さまざまなライからボールをうまくヒットできそうな雰囲気があります。設計や機能もシンプルかと思いきや、球の高さでグリーンに止められる高弾道が出る。操作性も兼ね備えているので非常に使い勝手がいいクラブですね。

TW777 UT

FWだと「う～ん」と思うラフや薄芝でも「TW777 UT」ならボールをうまく拾えて距離をかせぐロングショットが打てる

FW・UTとも、HONMAの過去の名器に採用されていた「GET ソール形状」に注目。地面にソールが触れたときの抜けのよさだけでなく、ヘッドのブレも防ぎ、インパクトの安定性を高める





試打・解説＝今野一哉

●こんの・かずや／1982年生まれ、千葉県出身。スイングやギアも古い時代から最新まで豊富な知識をもつプロコーチ。東京都江戸川区の平井駅近くの「キッズゴルフクラブ」主宰。

㉄本間ゴルフ ☎0120-941-380 https://www.honmagolf.com/jp



写真＝田中宏幸、協力＝新東京ゴルフ倶楽部