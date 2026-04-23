【東・西日本は本降りの雨】

東日本と西日本は、いまは雨の降っていないところも、傘が必要になりそうです。降りだしの遅い関東も、昼前後には天気が崩れる見込みです。太平洋側を中心にザーザー降りの雨で、風の強まるところもあるでしょう。沿岸を中心に横殴りの雨になることもありそうですので、大きめのしっかりとした傘があると良さそうです。

【北日本は晴れて空気が乾燥】

東北南部の福島県は夕方から雨雲がかかりますが、そのほかの北日本は晴れそうです。日中いっぱい日差しの続くところが多いでしょう。きのうのような風は弱まりますが、空気の乾燥が続きそうです。火の取り扱いなどお気をつけください。

【雨エリアは空気ヒンヤリ】

東日本や西日本はきのうよりも5℃以上低くなるところがあって、場所によっては15℃を下回りそうです。冷たい雨になりそうですので、上着を必ず持っておでかけください。北日本は東北を中心に20℃前後のところが多く比較的快適な陽気になる見込みです。

〈きょうの各地の予想最高気温〉

札幌 ：13℃ 釧路 ：11℃

青森 ：16℃ 盛岡 ：20℃

仙台 ：21℃ 新潟 ：20℃

長野 ：15℃ 金沢 ：18℃

名古屋：17℃ 東京 ：18℃

大阪 ：16℃ 岡山 ：15℃

広島 ：16℃ 松江 ：14℃

高知 ：20℃ 福岡 ：16℃

鹿児島：25℃ 那覇 ：27℃