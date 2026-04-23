TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

【東・西日本は本降りの雨】
東日本と西日本は、いまは雨の降っていないところも、傘が必要になりそうです。降りだしの遅い関東も、昼前後には天気が崩れる見込みです。太平洋側を中心にザーザー降りの雨で、風の強まるところもあるでしょう。沿岸を中心に横殴りの雨になることもありそうですので、大きめのしっかりとした傘があると良さそうです。

【北日本は晴れて空気が乾燥】
東北南部の福島県は夕方から雨雲がかかりますが、そのほかの北日本は晴れそうです。日中いっぱい日差しの続くところが多いでしょう。きのうのような風は弱まりますが、空気の乾燥が続きそうです。火の取り扱いなどお気をつけください。

【雨エリアは空気ヒンヤリ】
東日本や西日本はきのうよりも5℃以上低くなるところがあって、場所によっては15℃を下回りそうです。冷たい雨になりそうですので、上着を必ず持っておでかけください。北日本は東北を中心に20℃前後のところが多く比較的快適な陽気になる見込みです。

〈きょうの各地の予想最高気温〉
札幌　：13℃　釧路　：11℃
青森　：16℃　盛岡　：20℃
仙台　：21℃　新潟　：20℃
長野　：15℃　金沢　：18℃
名古屋：17℃　東京　：18℃
大阪　：16℃　岡山　：15℃
広島　：16℃　松江　：14℃
高知　：20℃　福岡　：16℃
鹿児島：25℃　那覇　：27℃