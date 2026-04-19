名古屋競輪場のG3「アジア・アジアパラ大会協賛競輪」が初日を迎える。注目は12Rだ。

4分戦。3車の木村皆が力強い仕掛けで最終的に主導権を奪い、山岸との茨城ワンツーを目指す。ダッシュ鋭い中釜が好機ショットで首位に肉薄。坂口が食らいついてコース探し。西田もタイミング良く駆ければ首位まで。

＜1＞永沢剛 昨年は3回手術したし、脚も落ちている。今回は昨年落車していないフレームで。名古屋は冬季移動です。嵯峨君へ。

＜2＞中釜章成 函館は着は良かったけど内容がなかった。前々回の岸和田の方が仕上がっていた。自力で。

＜3＞西田優大 最近は腰回りが良くなくて…。前橋も悪くはなかったけど、まだまだ全部が足りてない感じ。名古屋は初めて。自力。

＜4＞山岸佳太 函館は切り替えも遅かったし隙があった。練習の感じは前回よりも良くなっている。（木村）皆斗君へ。

＜5＞木村隆弘 高知で体調を崩して豊橋を欠場。練習はだいぶ戻っている。あとは結果ですね。西田君へ。

＜6＞坂口晃輔 まだ痛いところだらけだけどソコソコは走れている。中釜君へ。連係は何度かあります。

＜7＞柿沢大貴 取手は3日間とも反応が悪かった。体の部分を修正して前回よりはいいと思う。茨城へ。

＜8＞嵯峨昇喜郎 打撲と擦過傷程度。練習の感じはまあまあだった。自力で。

＜9＞木村皆斗 取手は着がついてこなかった。出来に満足したことはない。体の問題は時間が解決してくれると思うし、まずはG1に出場できるようにステップアップしたい。自力で。