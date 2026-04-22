世界最大のアイドルフェスティバル「TOKYO IDOL FESTIVAL」から誕生したグラビアの祭典「TOKYO GRAVURE IDOL FESTIVAL」（以下、TGIF）と週刊プレイボーイによる連動企画「春のTGIF週プレ賞2026」が今春も開催！ 4月20日と21日の２日間で開催され、総勢150名近いアイドル達が水着姿を披露！

さらに4月22日より、撮り下ろし&デジタル写真集発売をかけたTGIFとのコラボサバイバル企画「春のTGIF 週プレ賞 2026」を実施！ 誰でも無料でアイドルを応援できちゃう投票企画です。

本記事では、投票に先駆けて週プレTGIF取材班が現場で発掘した"バズ確アイドル"たち６名をご紹介。あなたの新たな推しメンを見つけてくださいっ！

【写真】春のTGIF注目ガール

【完売クイーン！ 「週プレ賞」参加アイドルの中から見つけた"バズ確ガール"】



■五百木いお（MelMi）





SNSで気になっていた五百木いおちゃん。生で見ても1mmも変わらない美貌とスタイルで驚きました。「実は2次元なんです」って言われても信じちゃいそうなキラキラアイドルオーラも推しどころ★ エントリーシートに書いてくれていた特技、いお語と目玉リレーというのもよく分からなくて気になります。やっぱり２次元の住人なのでは......。（編集部・金髪）

◯五百木いお（いつき・いお）

11月21日生まれ／京都府出身／身長158cm／血液型O型

公式X【＠iochanyade】



■福田はな (Cherie!)





桃？ ここまできれいな、プリッと丸いお尻はここ数年見たことがない！ グラビア歴半年、アイドル1年目のフレッシュさあふれる笑顔もナイスです。日本語、中国語、韓国語を話せるトリリンガルな一面も魅力。ちなみに絶賛大喜利勉強中だそう。ぜひお題を振ってあげてください！（編集部：鶴田）

◯福田はな（ふくだ・はな）

11月13日生まれ／埼玉県出身／身長153cm／血液型A型

公式X【@cherie_hana】



■宇佐美りな（うさみ・りな）





宇佐美りな（うさみ・りな）



ボンキュボンとはまさにこのこと。どこにいても目を惹くスタイルが圧巻だったので選ばせていただきました。台湾にファンも多いらしく、最近は中国語も勉強中とのこと。世界進出も視野に入れているか!? 上智大学出身で頭も良い宇佐美りなさん。名前を憶えていて損なし！（カメラマン：後野）

◯宇佐美りな（うさみ・りな）

2000年3月30日生まれ／東京都出身／身長162cm／血液型Ａ型

公式X【@usamirinadesu】



■豆塚あみ（きゅ〜くる）





アイドル大好き！人間大好き！愛嬌たっぷりなまめちゃん。美白ボディと黒髪ロングのコントラスト、ふにゃっとした笑顔に見え隠れする八重歯がとってもキュート！ 撮影姿を見ているだけでメロメロになってしまう愛され力抜群の持ち主。好き不可避だッ！（編集部：後藤）

◯豆塚あみ（まめつか・あみ）

2003年6月20日生まれ／神奈川県出身／身長159cm／血液型O型

公式X【＠cu_clu_ami】



■志賀乃愛（アイドルカレッジ）





妹系の黒髪美少女を発見！ 乃愛ちゃんを見ていると、頼まれてもいないのに「こんな場所で撮影したら、あんな衣装を着たら......」と、グラビアアイデアがどんどん湧いてくるなあと思いました。とにかく私は浴衣を着てほしいです！ 一生懸命にコツコツと努力できる性格だそうなので、体型維持が大変なグラビア界でも重宝される存在になるのでは!? がんばってほしい！（編集部・金髪）

◯志賀乃愛（しが・のあ）

2006年7月26日生まれ／新潟県出身／身長154cm

公式X【＠ic_noatan】

【「週プレ賞」には不参加。これから注目すべき「NEXTバズ確ガール」もご紹介！】



■花城奈央（きゅ〜くる）





週プレグラビア掲載経験もある花城さんがTGIFに初登場！ 撮影中のモニターに映る写真に見とれていたらいつの間にか撮影が終わっていてびっくり。それくらいかわいかったです......！ しかも話してみると沖縄出身。『なんくるないさーの精神で頑張ります！』とのこと。かわいくてノリも良いだなんて、推すしかなくない？（編集部・鶴田）

◯花城奈央（はなしろ・なお）

2004年12月7日生まれ／沖縄県出身／身長165cm／血液型A型

公式X【@cu_clu_nao】



■菜乙（iTRiP・アイドルカレッジ・おむすびコロコロ）





遠くからでもキラキラしたオーラを放っていて、撮影させていただきました！ 間近で見ても目がキュルキュルで小動物みたいにかわいい！ アイドル歴2年にして初グラビアに挑戦したそう。初々しくも一生懸命で応援したくなりました。みなさまもぜひ、菜乙ちゃんに会いに行ってみてください！（カメラマン：後野）

◯菜乙（なお）

2005年6月27日生まれ／静岡県出身／身長153cm／血液型A型

公式X【@ic_itrip_nao】



■佐藤ふう（オカシリゾート）





普段から黒系の私服を好んでいる佐藤ふうちゃん。スラっとしたスタイルに自分らしいレザーなバニー衣装は会場でも視線を集めていました！ 今年の1月に長髪をバッサリと切ってイメチェンしたアイドル1年生、ショートカット界のニュースター候補です！（編集部：後藤）

◯佐藤ふう（さとう・ふう）

10月20日生まれ／千葉県出身／身長168cm／血液型B型

公式X【＠okashi_re_fu】





新たなグラビアスターの誕生の予感......。チャンスを掴むのは誰だ！？ 4/22から「週プレグラジャパ！」のイベント特設ページにてスタートする投票に、週プレ読者のみなさまぜひぜひご参加ください！

取材・文／TGIF週プレ取材班 撮影／後野順也