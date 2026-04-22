◇ナ・リーグ ジャイアンツ3−1ドジャース（2026年4月21日 サンフランシスコ）

ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27）が21日（日本時間22日）、本拠でのドジャース戦に「6番・右翼」で先発出場。相手先発の山本由伸投手（27）から2安打1打点を記録し、チームの勝利に貢献した。

初回の第1打席は2点を先行し、なおも2死一、三塁で山本の初球、高めカーブを捉え、右前に運び3点目を奪った。

4回の第2打席は中直に倒れたが、6回2死の第3打席で低めスプリットを捉え、右前打。次打者・ラモスの中前打で生還を狙ったが本塁憤死となり、悔しさをあらわにした。

韓国メディア「スポーツ朝鮮」はイ・ジョンフの活躍について「親友対決で判定勝ち」と紹介。というのもイ・ジョンフとドジャースの金慧成（キム・ヘソン）は韓国KBO・キウムでともにプレーした元同僚。この日の試合前練習では2人で談笑するシーンもあった。

一方のキム・ヘソンはこの日、「7番・遊撃」で先発出場し、初回の守備で先頭打者・アダメズのゴロを捕球も一塁へ悪送球。この失策で山本が無死二塁のピンチを招き、ここから3失点する形となった。2回の第1打席は中前打を放ったが、悔しさの残る試合となった。