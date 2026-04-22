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YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「鶏ももは、もう煮ない。レンジ5分で作るさっぱり煮が旨すぎる」と題した動画を公開した。火を使わず、電子レンジの加熱と少ない調味料で手軽に作れる鶏もも肉のさっぱり煮のレシピを紹介している。



動画では、鶏もも肉300gを使用。最初にフォークで肉の表裏に穴を開ける工程について、「爆発予防と味染み効果がある」と解説している。味付けに使う調味料はポン酢大さじ3とみりん大さじ2の2つだけ。ポン酢について「基本の味付け全部入ってる。完璧な調味料」と絶賛し、みりんで照りと甘さをプラスする。



調味料を馴染ませた後、ふんわりとラップをしてレンジで加熱する。一度取り出して肉をひっくり返し、再度レンジで加熱。その後、「ゆっくり火を通すことで、しっとり仕上がりになる」と、余熱で5～10分放置するのが美味しさのポイントだ。



切り分けてネギをトッピングした完成品は、しっとり柔らかでさっぱりとした味わい。「安くて簡単で旨い！」と太鼓判を押している。忙しい日のメインディッシュや、お酒のおつまみにもぴったりな一品。火の前に立たずに作れる便利なレシピを、ぜひ試してみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・鶏もも肉 300g

・ポン酢 大さじ3

・みりん 大さじ2

・ネギ（トッピング用） 適量



［作り方］

1. 鶏もも肉の表と裏に、フォークでたくさん穴を開ける。

2. 耐熱容器に鶏肉を入れ、ポン酢大さじ3、みりん大さじ2を加えてフォークで優しく馴染ませる。

3. ふんわりとラップをし、電子レンジ（600Wで3分、500Wで3分40秒）で加熱する。

4. 一度取り出し、慎重に鶏肉をひっくり返して調味料を優しく馴染ませる。

5. 再びふんわりとラップをし、電子レンジ（600Wで2分、500Wで2分40秒）で加熱する。

6. レンジから取り出し、そのまま余熱で5～10分放置する。

7. 食べやすい大きさにカットし、皮目を上にして盛り付け、ネギをトッピングして完成。