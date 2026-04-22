ハナマルキ「液体塩こうじ」新CM 和田明日香さんのレシピ紹介

ハナマルキは「液体塩こうじ」シリーズの提案を強化する。料理家・食育インストラクターの和田明日香さんが出演する「液体塩こうじ」「減塩液体塩こうじ」の新TVCMを制作。4月1日から放映を開始した。全国で順次放映。3月25日に特設ページ「和田明日香の液体塩こうじおかわりレシピ」を公開。CM、特設ページを通じ、和田さん考案メニュー・レシピの訴求に取り組む。

同社は「液体塩こうじ『料理が変わる』」篇と「減塩液体塩こうじ『おいしい減塩』」篇を制作した。「液体塩こうじ」篇には「塩こうじでジューシー！のりしお唐揚げ」など3メニューが、「減塩液体塩こうじ」篇には「とろとろ春雨スープ塩こうじ味」など3メニューが登場。ラストの「これ1本で、味がきまる」というフレーズもポイントの一つだ。

同社は3月25日、都内で新CM発表会を開いた。平田伸行取締役マーケティング部長は「液体塩こうじ」について「ハナマルキが日本も含めて5か国で製造特許を取得しているオリジナリティの高い商品」と紹介。その魅力について、味付け、機能性の両面で粒タイプの特徴を保持しつつ、粒タイプに比べ焦げ付きにくいこと、料理に使いやすいことを挙げた。

粒タイプを含む塩こうじ事業の売上高について「25年（1〜12月）で20億円を達成できた」としたうえで、そのポテンシャルを踏まえて「これから20年、30年は塩こうじ事業を続けていく、その広がりを作っていくことになる」と語った。

CMについて「和田さんのオリジナリティのあるレシピを知ってもらい、『液体塩こうじ』を楽しんでもらいたいと考え、出演をお願いし、快諾をいただいた」とした。また、店頭用のレシピリーフレット、POP、ポスター、商品用のネックシールも作成し、CM、Web、試食販売を含む店頭を連動させ、販売の拡大を図る考えも示した。

発表会には和田さんと芸人のにぼしいわしさんも登場した。和田さんが「液体塩こうじ」を使った「塩こうじでジューシー！のりしお唐揚げ」の料理実演を実施。にぼしいわしさんが実況と試食を行い、発表会を盛り上げた。

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