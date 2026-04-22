AmazonからNBA公式デザインのEcho Dotを発売…レイカーズ、ブルズなど全6種を展開

Amazonは4月22日、NBA公式認定モデルとなる「Echo Dot NBA公式認定エディション」を日本で発売した。価格は1万980円（税込）で、同日よりAmazon.co.jpで販売および出荷を開始している。

本製品は、音声アシスタント「Alexa」を搭載したスマートスピーカー「Echo Dot」の特別仕様モデルで、NBAおよび各チームのロゴをあしらったデザインが特徴。ラインナップはNBAロゴのほか、ロサンゼルス・レイカーズ、シカゴ・ブルズ、ゴールデンステイト・ウォリアーズ、ボストン・セルティックス、ニューヨーク・ニックスの全6種類が用意されている。

音声操作により「NBAの試合予定」や「試合結果」などを簡単に確認できるほか、対応するFire TVシリーズと組み合わせることでホームシアター環境を構築し、Prime Videoを通じて試合観戦を楽しむことも可能となっている。

また、4月25日から26日にかけて、シティサーキット東京ベイで開催される「NBA House Japan 2026 Presented by Prime」では、本製品の全モデルが展示される予定。会場では3on3やダンクコンテストの優勝チームに対し、Amazonギフト券とともに同製品が贈られる企画も予定されている。

【画像】Echo Dot NBA公式認定エディション