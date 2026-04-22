２１日に放送されたテレビ朝日系ドラマ「リボーン 最後のヒーロー」で、突然の羽生結弦さんネタが入り、ネットも驚きの声が上がった。

冷酷無比なＩＴ社長・根尾（高橋一生）が何者かによって階段から突き落とされ転落死…のはずが、目覚めるとそこは２０１２年。根尾にそっくりな英人に転生していた。英人の実家はさびれた商店街にあるクリーニング店。借金も１０００万円抱えているがまったく稼ぐ様子もない父・英治（小日向文世）を見て、このままでは望む生活はできないと察した根尾・英人は、まずは商店街に人を呼び込もうと計画。商店街の人たちに協力を要請する…。

そんなとき、英人の妹・英梨（横田真悠）が、根尾の会社に就職すると言い出す。後に会社が窮地に追い込まれることをしっている根尾・英人は、根尾の会社に様子を見に行くと、そこには東郷ファンドの東郷（市村正親）がいた。英人が根尾にそっくりであることに驚いた東郷は、英人に先見の明があることに気づき、１０００万円で相談を持ちかける。

それが「フィギュアスケート選手を使った広告を頼まれている。来年のソチオリンピックの結果が分かっていれば苦労しないが、誰に賭けたらいいか。君ならどうする？」というもの。家の借金が１０００万円ということを思い出した根尾・英人は「ぼくなら羽生結弦選手にお願いします」という。

もちろん羽生さんは金メダル。東郷が「羽生 金」の見出しが躍るスポーツ新聞を見ているシーンも放送された。

ネットでも突然の羽生結弦さんの名前に「まさか一生くんが羽生くんの名前を口にしてくれるなんて」「リボーンで一瞬だけ羽生くんの記事が出てびっくりした〜」「リボーンにゆづくん！」「まさか羽生結弦くんが出てくるとは」「２０１４年に戻ってまた羽生くんを応援したいよー！」など盛り上がりを見せていた。