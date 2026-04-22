fav hospitality groupとGREENINGは、「BASE LAYER HOTEL FUKUOKA」を4月15日に開業した。

客室は7タイプ全126室。室内にはFRUIT OF THE LOOMのベッドリネン、パジャマ、タオル・バスマットを採用し、cadoの空気清浄機を導入した。ダブルとツインには壁面に有孔ボードを、最大6人まで宿泊可能なファミリールームと50平方メートルのコンフォートフォースには内田繁デザインの「フリーフォームチェア」に加え、大型液晶テレビと立体音響に対応するキューブ型スピーカーを備えた。サウナツインにはボタン式ロウリュが楽しめるサウナやととのいスペースを完備して、ブレインスリープの枕・マットレスを採用した。

館内には、スキンケアブランド「athletia」の製品を試せるスキンラボ、24時間利用できる無人コンビニ、ラウンジカフェ＆バーなどを設ける。今秋には屋外エリア「BLH BACKYARD」として屋台、プール＆サウナエリアも開業予定。

アクセスは、地下鉄七隈線渡辺通駅から徒歩で7分、西鉄天神大牟田線・地下鉄七隈線薬院駅から徒歩で10分、博多駅から車で8分。