交通事故のケガは病院選びが重要？後遺症を防ぐ整形外科選びのポイント【医師解説】

交通事故に巻き込まれた場合、病院へ行くことが第一優先となります。一見、障害がなさそうに見えるムチウチや打撲なども、じつは体がダメージを受けているかもしれません。そんなときに気をつけたいのが、整形外科選びです。交通事故によるケガで整形外科を受診する場合、選ぶ際のポイントがあるのです。一体、どのようなポイントなのか、「いでた整形外科クリニック」の出田先生に解説していただきました。

監修医師：

出田 聡志（いでた整形外科クリニック）

自治医科大学卒業。その後、長崎医療センター、福岡大学病院、長崎県上五島病院、長崎県島原病院などで経験を積む。2020年、長崎県島原市に「いでた整形外科クリニック」を開院。日本整形外科学会 専門医・指導医・認定スポーツ医・認定リハビリテーション医。難病指定医、日本DMAT隊員、厚生労働省緩和ケア研修会修了医師。

編集部

交通事故によるケガで病院を選ぶときには、どのようなことに注意すべきですか？

出田先生

まずは、交通事故によるケガの取り扱いに慣れている病院を選びましょう。医療機関のwebサイトなどに、交通事故でのケガの取り扱い実績が明記されていることもあります。

編集部

なぜ、交通事故の取り扱い実績が豊富なところがいいのですか？

出田先生

交通事故によるケガの治療は、一般の治療と比べて病院側が対応しなければならないことがたくさんあります。例えば、保険会社への対応や後遺障害診断書の作成などは、病院側の役割です。そのため、そうしたことに慣れている病院を受診した方が、その後の作業がスムーズになります。

編集部

ほかにも気をつけた方がいいことはありますか？

出田先生

物理療法だけでなく、理学療法士によるリハビリテーションにも力を入れている医療機関を選びましょう。交通事故後は、首や背中、腰などに痛みが残ったり、手足に力が入りにくくなったり、痺れが残ったりなどの後遺症があることもあります。そうした後遺症の改善には、リハビリテーションが必要です。理学療法士が常駐していて、定期的にリハビリテーションを受けられる医療機関を選ぶことをおすすめします。

編集部

そのほかにも、医療機関選びで注意すべきことがあれば教えてください。

出田先生

交通事故に遭ったとき、医療機関ではなく整骨院やマッサージなどに行く人も多いようですが、必ず一度はレントゲンやMRIなどの医療機器を備えた医療機関を受診してください。それらの検査を受けることで、ケガや疾患の発見につながることもあります。交通事故に遭った直後は気が動転していて冷静に考えられないかもしれないので、家族や兄弟などに病院選びを手伝ってもらうのもいいと思います。

※この記事はメディカルドックにて＜「交通事故」は軽いケガでも受診すべき理由をご存じですか? 整形外科選びのコツも医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。