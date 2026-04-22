◇東都大学野球第3週第1日 立正大2―1青学大（2026年4月21日 神宮）

1回戦3試合が行われ、今季1部昇格した立正大は2―1でリーグ6連覇中の青学大に競り勝った。大学日本代表候補の最速151キロ左腕・仁田陽翔（はると）投手（3年）が5安打1失点完投で、1部リーグ初勝利を挙げた。

疲労も、王者への恐れもなかった。1点リードの9回2死二塁。仁田が136球目に選んだチェンジアップで空振り三振を奪うと、ナインが歓喜に沸いた。1部初勝利を完投勝利で挙げても、ポーカーフェースは不変だ。

「投げ勝ったっていうよりは、やっと勝てたなっていう安堵（あんど）の方が大きい」

開幕戦から4連敗していたエースが、9回5安打1失点。リーグ6連覇中で、今春4連勝中だった青学大に今季初黒星をつけた。自己最速にあと1キロに迫る150キロ直球に加え、スライダーなど変化球を織り交ぜて7奪三振。今秋ドラフト1位候補で、大学No・1投手・鈴木との投手戦を制し「本当にうれしい。“これだけ投げられる”という自信になった」と表情を緩めた。

仙台育英（宮城）では早大・高橋煌、明大・湯田とともに「150キロトリオ」として3年夏は甲子園準優勝。同じ神宮を舞台に元チームメートは東京六大学野球で活躍し「自分も頑張らなきゃと思わせてもらっています」。前日には早大の仙台育英OBが躍動したことに小宮山悟監督が「（仙台）育英祭り」と語った。この日は同校OBの1年・高田も6回に貴重な同点の左前適時打を放ち、金剛弘樹監督も「（祭りは）継続中でいいんじゃないですか」と続けた。

「最少失点で投げ切れたのは自信につながる。次に備えて準備したい」と仁田。王者からの勝ち点獲得へ強い意欲を示した。（片山 和香）

≪仙台育英の「150キロトリオ」そろって神宮で躍動≫仙台育英の「150キロトリオ」だった3人は、神宮で成長を続けている。3年夏に背番号1だった早大の右腕・高橋煌は、昨秋3勝を挙げ、同12月には仁田とともに大学日本代表候補の強化合宿に招集された。今春も19日の東大2回戦で2番手で投げて4回無失点。3年夏に慶応（神奈川）との甲子園決勝で先発した明大の右腕・湯田は、11日の東大との開幕戦で先発し、6回無失点でリーグ戦デビューを果たした。

◇仁田 陽翔（にた・はると）2005年（平17）6月10日生まれ、岩手県大船渡市出身の20歳。猪川小3年から猪川野球クラブで野球を始め、大船渡一中では軟式野球部に所属。仙台育英では2年夏、3年春夏に甲子園出場。立正大では2年冬に大学日本代表候補の強化合宿に招集された。1メートル75、74キロ。左投げ左打ち。