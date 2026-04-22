なぜ今、日本文学が響くのか　海外ブームを一過性で終わらせないために

翻訳家たちの“後押し”によって、日本文学はいま海外へ大きく広がっている。

なぜ今、日本文学が英語圏の読者にこれほど強く響いているのか。そして、この流れを一時的なブームで終わらせないためには何が必要なのか。現代の日本文学が持つ魅力と、それを支える環境づくりの課題を探った。

なぜ今、日本文学なのか 若い読者、特に女性たちに広がる支持

今、日本文学を支えているのは、若い世代の読者たちだ。その中心には女性読者による現代小説への高い支持がある。

2023年に英ブッカー賞が公表したデータによると、イギリスで海外文学を購入する人の48％は35歳以下で、その中でも特に多いのが13歳から34歳までの少女・女性だという。

さらに2025年、英出版業界紙『ブックセラー』の上半期海外文学ランキングでは、ベスト50のうち、ほぼ半分を日本の小説が占めた。

共感と新鮮さ 現代日本文学が持つ独特の魅力

では、なぜ日本の小説がこれほど読まれているのか。

村田沙耶香さんの作品を英訳してきた竹森ジニーさんは、近年の漫画やアニメの広がりによって、日本文化が英語圏の読者にとって以前より身近なものになっていると話す。

加えて、三島由紀夫や谷崎潤一郎、村上春樹といった従来から評価されてきた日本作家の存在も、日本文学への信頼の土壌になっている。

一方で、今読まれている現代日本文学には、古典的な日本文学とはまた違う魅力があるようだ。

日常の中に非日常が自然に入り込む、いわばマジックリアリズム的な感覚があり、英訳本のメディアや著名人の推薦文では、作品を表す言葉として「quirky（風変わりな、奇妙な）」という単語がよく使われている。

また竹森さんは、現代日本文学の特徴として、登場人物が単純に善悪で割り切れないことや、物語の結末がはっきり示されない作品が多い点を挙げる。

読者に結論を押しつけず、解釈を委ねる曖昧な終わり方。こうした英文学との違いが、現実の人間関係や人生の複雑さに近いと感じられ、読者を引きつけているのかもしれない。

“自分のことのようだ” 海外読者が日本文学に共感する理由

竹森さんは、とりわけ現代の女性作家による作品には、若い読者が共感しやすい要素が多いと指摘する。

竹森ジニーさん：

三島のような美しい文学を読んでも読者の人生には響かないことがある。一方で、現代の小説、特に女性作家の作品は、日常生活や物事について、より現実的で地に足のついた視点で書かれているのが特徴的。若い女性たちにとって、職場の問題や家族からのプレッシャー、女性嫌悪（ミソジニー）など多くのことに共感できるのだと思う。

『コンビニ人間』が英米で出版された際には、「ニューロダイバーシティについて書いてくれてありがとう」「まるで自分のことのようだった」という読者の声が寄せられた。

また、柚木麻子さんの『BUTTER』も、イギリスではフェミニズムの物語として受け止められ、多くの共感を呼んだ。

ブームを一過性で終わらせないために 翻訳家を支える仕組みを

では、この日本文学ブームを一時的なもので終わらせないためには何が必要なのか。

FNNのインタビューで八木さんは、翻訳件数を増やすだけではなく、どの出版社、どの翻訳家と組むかという“座組”の重要性を指摘した。

芥川賞作家の柴崎友香さんも、ブームを支えるには翻訳家の数そのものが重要であり、継続して翻訳を続けられる環境づくりが必要だと話す。

竹森さんは、翻訳家を育てるワークショップや養成コースの重要性を挙げるとともに、フリーランス翻訳家が安心して働ける経済的な基盤づくりも必要だと訴える。

翻訳家が出版社を通さず直接申請できる支援制度や、翻訳費用への助成が広がれば、日本文学を海外へ届ける流れはさらに強くなるはずだ。

日本文学の輸出に大きな役割を果たしているからこそ、出版社だけでなく、実際に作品を訳し、届けている翻訳家の声を制度の中に反映させていくことが求められている。

日本文学が今海外で読まれているのは、作品が持つ独自の魅力だけでなく、現代の読者が抱える悩みや感覚に深く響いているからだ。その流れを一過性で終わらせないためには、作品を届ける翻訳家たちを支える仕組みづくりが欠かせない。

【執筆：FNNロンドン支局 長谷部千佳】