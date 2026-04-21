今年の「母の日」は、5月10日。

日頃の感謝の気持ちを、プレゼントで伝えてみませんか。

みらい長崎ココウォーク3階「浜屋ココウォークプラザ」。

衣食住のファッションにこだわり、コンパクトにまとまった空間で利便性を追求した、次世代型セレクトショップです。

（浜屋ココウォークプラザ 山口 梢さん）

「日常を彩るアイテムや、特別感のあるスイーツなど、感謝の気持ちを表現しやすいギフトを多く取り揃えています。プレゼント選びの参考にしてみてください」

普段使いに、カラダに嬉しい商品も。

浜屋ココウォークプラザでおすすめの「母の日」です。

【第5位】保冷・保温バッグ〔ラルフローレン〕 7,150円(税込)

「保冷・保温バッグ」は、持ち運びやすいサイズ感。

日々の買い物はもちろん、普段使いにも活躍してくれます。

刺繍がアクセントになっており、デザイン性にも優れているので、プレゼントにもオススメです。

【第4位】ハーブコーディアル〔生活の木〕 2,484円～2,700円(税込)

からだにうれしいハーブや、フルーツを濃縮したドリンク。

水や炭酸水で割るだけで手軽に、おいしく楽しめます。

心と体をいたわる時間を贈る、やさしいギフトです。

【第3位】ビューティープリンセス 4種類〔資生堂パーラー〕 各540円(税込)

ドリンクタイプのジュレ「ビューティープリンセス」。

果実のおいしさに、美容成分コラーゲン・ペプチドを配合しました。

4種類の味わいが楽しめ、見た目にも上品なドリンクです。

気軽なギフトにはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです。

【番外編】ウォッシュタオル／頬にやさしい美容まくら〔nishikawa new mine〕 1,100円(税込)／ 2万2,000円(税込)

（浜屋ココウォークプラザ 山口 梢さん）

「“毎日を少し豊かにしてくれる”、こちらのアイテムもおすすめです。

肌ざわりにこだわり、洗うたびにふっくらするタオルや、心地よい眠りをサポートする美容まくらなど、"キレイと癒やし" を届けてくれます」

【第2位】婦人帽子〔 FURLA(フルラ) 〕 1万1,000円(税込)

上品で洗練されたデザインの婦人帽子。

日差し対策はもちろん、コーディネートのアクセントにもぴったりです。

手洗いができ、お手入れも簡単、サイズ調整機能もついています。

おしゃれを楽しむお母さんにおすすめです。

【第1位】晴雨兼用 パラソル 3,300円(税込)～

晴れの日も、雨の日も、やさしく守ってくれる晴雨兼用のパラソル。

（浜屋ココウォークプラザ 山口 梢さん）

「紫外線と雨の対策を、これ一本で可能です。使いやすく、毎日のお出かけに寄り添う晴雨兼用。軽くて持ち運びやすいものや、デザイン性に優れたものまで、取り揃えています。実用的な母の日ギフトととしておすすめです」

浜屋ココウォークプラザには他にも、母の日にぴったりのギフトがそろっています。

日頃の感謝の気持ちを、プレゼントに込めて伝えてみてはいかがでしょうか。