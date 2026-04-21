今年の “母の日”は5月10日「お母さんへ日頃の感謝の気持ちを伝えるギフト」《長崎》
今年の「母の日」は、5月10日。
日頃の感謝の気持ちを、プレゼントで伝えてみませんか。
みらい長崎ココウォーク3階「浜屋ココウォークプラザ」。
衣食住のファッションにこだわり、コンパクトにまとまった空間で利便性を追求した、次世代型セレクトショップです。
（浜屋ココウォークプラザ 山口 梢さん）
「日常を彩るアイテムや、特別感のあるスイーツなど、感謝の気持ちを表現しやすいギフトを多く取り揃えています。プレゼント選びの参考にしてみてください」
普段使いに、カラダに嬉しい商品も。
浜屋ココウォークプラザでおすすめの「母の日」です。
【第5位】保冷・保温バッグ〔ラルフローレン〕 7,150円(税込)
「保冷・保温バッグ」は、持ち運びやすいサイズ感。
日々の買い物はもちろん、普段使いにも活躍してくれます。
刺繍がアクセントになっており、デザイン性にも優れているので、プレゼントにもオススメです。
【第4位】ハーブコーディアル〔生活の木〕 2,484円～2,700円(税込)
からだにうれしいハーブや、フルーツを濃縮したドリンク。
水や炭酸水で割るだけで手軽に、おいしく楽しめます。
心と体をいたわる時間を贈る、やさしいギフトです。
【第3位】ビューティープリンセス 4種類〔資生堂パーラー〕 各540円(税込)
ドリンクタイプのジュレ「ビューティープリンセス」。
果実のおいしさに、美容成分コラーゲン・ペプチドを配合しました。
4種類の味わいが楽しめ、見た目にも上品なドリンクです。
気軽なギフトにはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです。
【番外編】ウォッシュタオル／頬にやさしい美容まくら〔nishikawa new mine〕 1,100円(税込)／ 2万2,000円(税込)
（浜屋ココウォークプラザ 山口 梢さん）
「“毎日を少し豊かにしてくれる”、こちらのアイテムもおすすめです。
肌ざわりにこだわり、洗うたびにふっくらするタオルや、心地よい眠りをサポートする美容まくらなど、"キレイと癒やし" を届けてくれます」
【第2位】婦人帽子〔 FURLA(フルラ) 〕 1万1,000円(税込)
上品で洗練されたデザインの婦人帽子。
日差し対策はもちろん、コーディネートのアクセントにもぴったりです。
手洗いができ、お手入れも簡単、サイズ調整機能もついています。
おしゃれを楽しむお母さんにおすすめです。
【第1位】晴雨兼用 パラソル 3,300円(税込)～
晴れの日も、雨の日も、やさしく守ってくれる晴雨兼用のパラソル。
（浜屋ココウォークプラザ 山口 梢さん）
「紫外線と雨の対策を、これ一本で可能です。使いやすく、毎日のお出かけに寄り添う晴雨兼用。軽くて持ち運びやすいものや、デザイン性に優れたものまで、取り揃えています。実用的な母の日ギフトととしておすすめです」
浜屋ココウォークプラザには他にも、母の日にぴったりのギフトがそろっています。
日頃の感謝の気持ちを、プレゼントに込めて伝えてみてはいかがでしょうか。