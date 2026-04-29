この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元火葬場職員が明かすクセ強な僧侶の実態「読経がカセットテープ」や「語尾がファルセット」になる人も

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「火葬場談義」が「困った僧侶達の話」を公開した。元火葬場職員の下駄華緒とパンダ企画が、葬儀の現場で出会った少し変わった僧侶たちについて語り合い、「儲けている人はごく僅か」と語るなど、知られざる事情や驚きのエピソードを明かした。



対談は、2人が火葬場職員時代に関わった僧侶たちの話題からスタートした。レギュラーで来る顔なじみの僧侶が多い中、ごく一部に「クセの強い」人物もいたという。パンダ企画が、あるお寺の読経のイントネーションが「全く違う」と身振り手振りを交えて語ると、下駄も「ニューヨーク？」と苦笑いを浮かべた。



続いて下駄は、読経の語尾が必ず「ファルセット」になる僧侶がいたことを回顧。さらにパンダ企画は、お経をカセットテープで流し、終わると「お疲れ様でした」とだけ言って帰る僧侶がいたことを回想。2人は手を叩いて笑い合いながら、現場でのユニークな体験を振り返った。



さらに、ご遺族の扉を閉めるタイミングに並々ならぬこだわりを持つ僧侶の話題へ。読経の終わりと同時に美しく扉を閉めることを求める人がいる一方、新人の職員がタイミングを間違えると、読経の最中にもかかわらず「はよ言えや」とかつまざまに怒り出す僧侶もいたという。



動画の後半では、僧侶の金銭事情にも言及。パンダ企画が「僧侶は儲きまくっているという書き込みが多い」と切り出すと、下駄は「儲けている人はごく僅か」と実情を説明。「本当にラブホテルの清掃をしている」「僧侶に逆に自作のグッズを熱心に営業する人もいる」など、外からは見えにくい厳しい現実を語った。終始笑いに包まれた対談は、火葬場という厳粛な場に潜む意外な日常を映し出し、2人の軽快な掛け合いを通じて、元職員ならではのリアルな裏話が楽しめる内容となっている。