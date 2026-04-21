ETF売買代金ランキング＝21日大引け
21日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 193564 34.1 58390
２. <1357> 日経Ｄインバ 26027 -10.8 3800
３. <1321> 野村日経平均 14313 -8.3 62070
４. <1458> 楽天Ｗブル 13580 28.2 69640
５. <1579> 日経ブル２ 9506 19.2 630.4
６. <1360> 日経ベア２ 7187 -41.5 93.2
７. <1306> 野村東証指数 6668 88.7 399.5
８. <1329> ｉＳ日経 5132 51.5 6172
９. <1320> ｉＦ日経年１ 4438 238.5 61820
10. <1540> 純金信託 3664 -31.4 22825
11. <2644> ＧＸ半導日株 2696 -46.3 3661
12. <1671> ＷＴＩ原油 2691 -39.0 4749
13. <1542> 純銀信託 2603 -28.3 36950
14. <1545> 野村ナスＨ無 2288 17.9 42860
15. <1568> ＴＰＸブル 2033 50.8 867.4
16. <1398> ＳＭＤリート 1985 34.9 1983.0
17. <200A> 野村日半導 1981 -14.5 3721
18. <1615> 野村東証銀行 1663 -20.3 616.8
19. <1330> 上場日経平均 1605 25.2 62130
20. <1489> 日経高配５０ 1407 -25.0 3139
21. <1655> ｉＳ米国株 1297 39.3 816.0
22. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1135 115.8 32600
23. <314A> ｉＳゴールド 1131 -9.6 359.9
24. <1358> 上場日経２倍 1111 18.1 111150
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1101 -14.6 3597
26. <1459> 楽天Ｗベア 1096 -7.5 153
27. <2559> ＭＸ全世界株 1096 -14.3 28220
28. <2036> 金先物Ｗブル 1074 -19.7 202150
29. <1348> ＭＸトピクス 917 233.5 3947
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 906 8.1 2078.5
31. <1475> ｉＳＴＰＸ 784 34.9 390.0
32. <1346> ＭＸ２２５ 773 -32.7 61730
33. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 764 61.5 1060
34. <2243> ＧＸ半導体 760 3.5 3650
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 692 -19.2 63190
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 617 -60.3 2342
37. <1328> 野村金連動 568 20.1 17985
38. <2244> ＧＸＵテック 553 -34.1 3253
39. <1308> 上場東証指数 550 42.9 3950
40. <1356> ＴＰＸベア２ 507 -8.8 129.1
41. <2038> 原油先Ｗブル 468 -54.1 2431
42. <1369> Ｏｎｅ２２５ 465 155.5 60050
43. <1456> ｉＦ日経ベ 463 543.1 1453
44. <1326> ＳＰＤＲ 457 -48.3 69710
45. <2624> ｉＦ日経年４ 443 2009.5 5946
46. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 432 -19.3 9544
47. <513A> ＧＸ防衛日株 425 68.7 935
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 392 -6.0 96
49. <2516> 東証グロース 370 25.9 637.4
50. <450A> ＳＳ米株Ｈ 368 -53.2 736.7
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 193564 34.1 58390
２. <1357> 日経Ｄインバ 26027 -10.8 3800
３. <1321> 野村日経平均 14313 -8.3 62070
４. <1458> 楽天Ｗブル 13580 28.2 69640
５. <1579> 日経ブル２ 9506 19.2 630.4
６. <1360> 日経ベア２ 7187 -41.5 93.2
７. <1306> 野村東証指数 6668 88.7 399.5
８. <1329> ｉＳ日経 5132 51.5 6172
９. <1320> ｉＦ日経年１ 4438 238.5 61820
10. <1540> 純金信託 3664 -31.4 22825
11. <2644> ＧＸ半導日株 2696 -46.3 3661
12. <1671> ＷＴＩ原油 2691 -39.0 4749
13. <1542> 純銀信託 2603 -28.3 36950
14. <1545> 野村ナスＨ無 2288 17.9 42860
15. <1568> ＴＰＸブル 2033 50.8 867.4
16. <1398> ＳＭＤリート 1985 34.9 1983.0
17. <200A> 野村日半導 1981 -14.5 3721
18. <1615> 野村東証銀行 1663 -20.3 616.8
19. <1330> 上場日経平均 1605 25.2 62130
20. <1489> 日経高配５０ 1407 -25.0 3139
21. <1655> ｉＳ米国株 1297 39.3 816.0
22. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1135 115.8 32600
23. <314A> ｉＳゴールド 1131 -9.6 359.9
24. <1358> 上場日経２倍 1111 18.1 111150
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1101 -14.6 3597
26. <1459> 楽天Ｗベア 1096 -7.5 153
27. <2559> ＭＸ全世界株 1096 -14.3 28220
28. <2036> 金先物Ｗブル 1074 -19.7 202150
29. <1348> ＭＸトピクス 917 233.5 3947
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 906 8.1 2078.5
31. <1475> ｉＳＴＰＸ 784 34.9 390.0
32. <1346> ＭＸ２２５ 773 -32.7 61730
33. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 764 61.5 1060
34. <2243> ＧＸ半導体 760 3.5 3650
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 692 -19.2 63190
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 617 -60.3 2342
37. <1328> 野村金連動 568 20.1 17985
38. <2244> ＧＸＵテック 553 -34.1 3253
39. <1308> 上場東証指数 550 42.9 3950
40. <1356> ＴＰＸベア２ 507 -8.8 129.1
41. <2038> 原油先Ｗブル 468 -54.1 2431
42. <1369> Ｏｎｅ２２５ 465 155.5 60050
43. <1456> ｉＦ日経ベ 463 543.1 1453
44. <1326> ＳＰＤＲ 457 -48.3 69710
45. <2624> ｉＦ日経年４ 443 2009.5 5946
46. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 432 -19.3 9544
47. <513A> ＧＸ防衛日株 425 68.7 935
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 392 -6.0 96
49. <2516> 東証グロース 370 25.9 637.4
50. <450A> ＳＳ米株Ｈ 368 -53.2 736.7
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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