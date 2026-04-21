　21日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　193564　　　34.1　　　 58390
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 26027　　 -10.8　　　　3800
３. <1321> 野村日経平均　　 14313　　　-8.3　　　 62070
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 13580　　　28.2　　　 69640
５. <1579> 日経ブル２　　　　9506　　　19.2　　　 630.4
６. <1360> 日経ベア２　　　　7187　　 -41.5　　　　93.2
７. <1306> 野村東証指数　　　6668　　　88.7　　　 399.5
８. <1329> ｉＳ日経　　　　　5132　　　51.5　　　　6172
９. <1320> ｉＦ日経年１　　　4438　　 238.5　　　 61820
10. <1540> 純金信託　　　　　3664　　 -31.4　　　 22825
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　2696　　 -46.3　　　　3661
12. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2691　　 -39.0　　　　4749
13. <1542> 純銀信託　　　　　2603　　 -28.3　　　 36950
14. <1545> 野村ナスＨ無　　　2288　　　17.9　　　 42860
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　2033　　　50.8　　　 867.4
16. <1398> ＳＭＤリート　　　1985　　　34.9　　　1983.0
17. <200A> 野村日半導　　　　1981　　 -14.5　　　　3721
18. <1615> 野村東証銀行　　　1663　　 -20.3　　　 616.8
19. <1330> 上場日経平均　　　1605　　　25.2　　　 62130
20. <1489> 日経高配５０　　　1407　　 -25.0　　　　3139
21. <1655> ｉＳ米国株　　　　1297　　　39.3　　　 816.0
22. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1135　　 115.8　　　 32600
23. <314A> ｉＳゴールド　　　1131　　　-9.6　　　 359.9
24. <1358> 上場日経２倍　　　1111　　　18.1　　　111150
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1101　　 -14.6　　　　3597
26. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1096　　　-7.5　　　　 153
27. <2559> ＭＸ全世界株　　　1096　　 -14.3　　　 28220
28. <2036> 金先物Ｗブル　　　1074　　 -19.7　　　202150
29. <1348> ＭＸトピクス　　　 917　　 233.5　　　　3947
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 906　　　 8.1　　　2078.5
31. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 784　　　34.9　　　 390.0
32. <1346> ＭＸ２２５　　　　 773　　 -32.7　　　 61730
33. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 764　　　61.5　　　　1060
34. <2243> ＧＸ半導体　　　　 760　　　 3.5　　　　3650
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 692　　 -19.2　　　 63190
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 617　　 -60.3　　　　2342
37. <1328> 野村金連動　　　　 568　　　20.1　　　 17985
38. <2244> ＧＸＵテック　　　 553　　 -34.1　　　　3253
39. <1308> 上場東証指数　　　 550　　　42.9　　　　3950
40. <1356> ＴＰＸベア２　　　 507　　　-8.8　　　 129.1
41. <2038> 原油先Ｗブル　　　 468　　 -54.1　　　　2431
42. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 465　　 155.5　　　 60050
43. <1456> ｉＦ日経ベ　　　　 463　　 543.1　　　　1453
44. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 457　　 -48.3　　　 69710
45. <2624> ｉＦ日経年４　　　 443　　2009.5　　　　5946
46. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 432　　 -19.3　　　　9544
47. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 425　　　68.7　　　　 935
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 392　　　-6.0　　　　　96
49. <2516> 東証グロース　　　 370　　　25.9　　　 637.4
50. <450A> ＳＳ米株Ｈ　　　　 368　　 -53.2　　　 736.7
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース