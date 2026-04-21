なでしこ２部のＦＣふじざくら山梨は２６日、アウェーでレノファ山口ＦＣレディースと対戦する。１９日の前節・バニーズ群馬戦では攻守で奮闘したものの、スコアレスドロー。４戦ぶりの勝利に向け、一丸で臨む。

前節の戦いぶりについて平山茶久美監督は守備面を高評価したが、攻撃面については「シュートチャンスは作れたものの決め切れず、ゴール前まで運べても『崩し切る』場面が少なかったことがこの結果に繋がった。ロングボールから前進する形は出せたものの、攻撃の質という面では課題が残る内容」と合格点をつけなかった。フル出場したＭＦ内藤夏鈴も「最大の課題は決定力。チャンスを作れているからこそ最後の精度を高める必要がある」と振り返った。

ふじざくらは現在５位で、レノファは６位。１部昇格へ向けて上位進出するためには負けられない試合となる。平山監督は「クリーンシートで終えられた守備は継続しつつ、チーム全体で、どう得点を奪うかにフォーカスしていく。26人の選手とスタッフ全員で攻撃の質を高め、次節は勝利をつかみにいく姿勢を徹底して臨みます」と必勝を誓った。