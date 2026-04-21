クリスピー・クリーム・ドーナツから、5月10日の母の日に向けた母の日限定ドーナツが登場。

母の日に“花”と“笑顔”をドーナツで贈る、ストロベリーが主役のドーナツ2種と限定ボックスがラインナップされます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「母の日」ドーナツ

販売期間：2026年4月29日（水）〜5月10日（日）予定

販売店舗：クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗 ※催事及びクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の一部小売店を除く

母の日は、日頃の感謝の気持ちを伝える特別な日。

“ありがとう”の気持ちと“笑顔”をドーナツでお届けする、ストロベリーが主役の華やかな限定ドーナツがクリスピー・クリーム・ドーナツにて販売されます。

ラインナップは「ストロベリー クリーム スマイル」と「フラワー ストロベリー」のほか、感謝の想いを彩る「ママ ダズン ハーフ（6個）」の3種類です☆

ストロベリー クリーム スマイル

価格：テイクアウト 334円(税込)／イートイン 341円(税込)

「ストロベリー クリーム スマイル」は、感謝の気持ちを笑顔で伝えるのにぴったりな母の日期間限定のドーナツ。

“とちあいか”のピューレ入りの爽やかな甘さのストロベリークリームが詰まった生地を、ミルキーなホワイトチョコでコーティングしています。

ビターチョコでにっこり優しい笑顔を描き、仕上げに甘酸っぱいストロベリーナパージュでほっぺを描き、キュートなスマイルを表現しているのもポイントです。

フラワー ストロベリー

価格：テイクアウト 313円(税込)／イートイン 319円(税込)

母の日を彩るお花をモチーフにした、華やかな「フラワー ストロベリー」

ふわっと軽い生地をミルキーなホワイトチョコで覆い、甘酸っぱいストロベリーのナパージュで包み込んでいます。

抹茶コーティングで茎を描き、ピンクのお花モチーフのチョコレートを飾った、可憐な一輪の花が表現されたドーナツです。

ママ ダズン ハーフ（6個）

価格：テイクアウト 1,674円(税込)／イートイン 1,705円(税込)

2つの新メニューに加え、人気No.1の「オリジナル・グレーズド」と、お子さんにも人気の「チョココート スプリンクル」、チョコ生地にビターチョコとアーモンドクランチをトッピングした「ダブル チョコ クランチ」を組み合わせた「ママ ダズン ハーフ（6個）」

中央にスマイルドーナツを2つ並べた、ボックスを開けた瞬間に笑顔が広がる、母の日のギフトにもぴったりなボックスです。

母の日という特別な日に大好きなママへ日ごろの感謝を込めて、 “ありがとう”とともに笑顔が広がるひとときを届けてくれるドーナツ。

クリスピー・クリーム・ドーナツにて2026年4月29日より販売される「母の日」ドーナツの紹介でした☆

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