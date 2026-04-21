北斗晶、遊びに来ることが多い孫の様子を明かす「手間もかからなくなってきました」

タレントの北斗晶が20日に自身のアメブロを更新。長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛が多忙なため、自宅に遊びに来ることが多い孫・寿々ちゃんの様子を報告した。

この日、北斗は週末の出来事について「私は家で、バタバタとしている内に土日が終わってしまいました」と明かしつつ「布団を干してお日様の匂いのする布団に寝れたのでそれで充分」と満足げにコメント。続けて「嬉しい事がありました」と切り出し「畑に植えたりんごの木にやっと花が咲きました」と写真とともに報告した。

また「5月5日に現役を引退する凛ちゃんはただいま色んな団体に試合に行ったりラストスパートで大忙し」と凛の近況に言及。「フリーランスの選手になったので自分で何でもやらなきゃだから余計に大忙し」と説明し、その影響で「すーちゃんはジーちゃんとバーちゃんの所に遊びに来てる事が多い」と明かした。

寿々ちゃんについては「何でもどんどん出来るようになって手間もかからなくなってきました」と成長を実感している様子で「時々、ワガママ言って発狂してるけど」と微笑ましく述べつつ「ちゃんと歯磨きもしてくれます」と歯磨きをする寿々ちゃんの写真を公開した。

最後に、夫でタレントの佐々木健介との2ショットを公開し「今日も夫婦で頑張ってきまーす！！」とつづり、ブログを締めくくった。