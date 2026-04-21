ローソンが、冷凍スイカ「生すいかスティック」を4月14日から販売中。SNS上では、「おいしすぎる」「お値段もすてき」と話題になっています。オトナンサー編集部のスタッフが実際に食べてみました。

【画像】わぁ…21キロカロリーはうれしすぎ！ コチラがローソンの“140円”ひんやりスイーツです！（3枚）

たった21キロカロリー！「生すいかスティック」

「生すいかスティック」は、みずみずしいスイカをそのまま冷凍した、食べやすいスティック状のスイーツ。価格は140円（税込み）です。栄養成分は1袋（50グラム）あたり、21キロカロリー、炭水化物4.8グラムで、低カロリーなおやつとして楽しめます。

SNS上では「去年から食べてみたかったやつ！」「ローソンに売ってるスイカうますぎー！」「ローソンでスイカ買えるなんて知らなかった最高」「ワンハンドで食べられて、熱中症対策にもよさそう」「シャリッシャリで冷たくて味はマジでスイカ100％」「お値段も140円とすてきすぎる！」という声が上がっています。

実際に「生すいかスティック」を購入し、食べてみたところ、甘さは控えめながら、水分たっぷりのスイカが楽しめました。また、スイカの種も入っていますが、小粒なのでそのまま気にせず食べられました。しっかりと凍っていて、硬く食べ応えがあり、満足感も十分。ダイエット中の甘い物欲を満たすのにもぴったりな一品でした。

「近くのローソン、売り切れてた…」「スイカ置いてない。しばらくさまようことになりそう」「もうどこの店舗も空っぽ。人気すぎ（泣）」「1個だけあった。2、3個欲しかった」と嘆く声も上がっているので、見つけた際は早めにゲットすることをおすすめします。

