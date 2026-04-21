寺島しのぶ、藤の花が華やぐ帯×淡い着物で“大人のきこなし”「美しい」「大人のきむすめコーデ」と反響
俳優の寺島しのぶ（53）が19日、自身のインスタグラムを更新。藤の花が描かれた帯を合わせた爽やかな着物姿を披露した。
【写真】「わぁ 素敵な帯」藤の花が華やぐ帯×淡い着物で“大人のきこなし”を披露した寺島しのぶ
寺島は投稿で「藤娘をお稽古してた時を思い出します。娘ではもはやございませんが。きむすめのような気持ちも忘れないようにしないとね」とつづり、やわらかなクリーム色の着物に藤の花があしらわれた帯を合わせた装いを公開している。
上品で落ち着いた色合いの中に華やかさが際立つコーディネートで、車内で撮影された自撮りショットからも凛とした美しさが伝わる1枚となっていた。
コメント欄には「美しい」「わぁ 素敵な帯」「大人のきむすめコーディネート、素敵です!!」「おめしが淡いクリーム色に銀色に藤の絵柄！紫がはえますね」といった声が寄せられ、全体を優しいトーンでまとめた着物姿に多くの反響が集まっている。
【写真】「わぁ 素敵な帯」藤の花が華やぐ帯×淡い着物で“大人のきこなし”を披露した寺島しのぶ
寺島は投稿で「藤娘をお稽古してた時を思い出します。娘ではもはやございませんが。きむすめのような気持ちも忘れないようにしないとね」とつづり、やわらかなクリーム色の着物に藤の花があしらわれた帯を合わせた装いを公開している。
上品で落ち着いた色合いの中に華やかさが際立つコーディネートで、車内で撮影された自撮りショットからも凛とした美しさが伝わる1枚となっていた。
コメント欄には「美しい」「わぁ 素敵な帯」「大人のきむすめコーディネート、素敵です!!」「おめしが淡いクリーム色に銀色に藤の絵柄！紫がはえますね」といった声が寄せられ、全体を優しいトーンでまとめた着物姿に多くの反響が集まっている。