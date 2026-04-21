美人インフルエンサー、フリルミニスカから美脚スラリ「スタイル抜群」「頭身バランスがレベチ」の声
【モデルプレス＝2026/04/21】インフルエンサーのMINAMIが4月19日、自身のInstagramを更新。青森でのミニスカート姿を公開し、話題となっている。
【写真】TikTokフォロワー300万人超美女「脚が長すぎる」美脚際立つフリルミニスカ姿
MINAMIは「AOMORI」とリンゴの絵文字をつけてつづり、写真を投稿。「AOMORI」と書かれたオブジェの前で、黒い帽子にファーのアウター、白いフリルミニスカートと黒のブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿には「最高に可愛い」「脚が長すぎる」「このビジュ大好き」「服似合ってる」「スタイル抜群」「頭身バランスがレベチ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】TikTokフォロワー300万人超美女「脚が長すぎる」美脚際立つフリルミニスカ姿
◆MINAMI、ミニスカから美脚スラリ
MINAMIは「AOMORI」とリンゴの絵文字をつけてつづり、写真を投稿。「AOMORI」と書かれたオブジェの前で、黒い帽子にファーのアウター、白いフリルミニスカートと黒のブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
◆MINAMIの投稿に反響
この投稿には「最高に可愛い」「脚が長すぎる」「このビジュ大好き」「服似合ってる」「スタイル抜群」「頭身バランスがレベチ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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