滝沢眞規子、限定ポルシェ「911」＆ロールス・ロイスを愛用する日常に反響「カッコ良すぎ」「華やかな世界〜」
モデルの滝沢眞規子（47）が18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ポルシェ「911」50周年アニバーサリー限定モデルを運転する優雅な姿を公開した。
【動画】「こんな人生生きてみたい」限定ポルシェ「911」＆ロールス・ロイスを愛用する滝沢眞規子の日常
滝沢は「【ここ最近の5日間】家族と仕事と日常VLOG。ヘアカットや、自宅の庭づくりなど」と題した動画で、日常を過ごすオフな姿を披露している。
その中で、千鳥格子柄のファブリックシートや「911」「50」のエンブレムが印象的な、ポルシェ「911」50周年アニバーサリー限定モデルをサングラス姿で運転するシーンが捉えられていた。滝沢は運転しながら「このシャツ可愛くない？」と、この日のコーディネートを紹介するなど、優雅に運転する姿を公開している。
さらに、留学中の娘が一時帰国するということで、羽田空港へ迎えに行くシーンでは「R」のロゴが印象的なロールス・ロイスも登場しており、華やかな生活ぶりをうかがわせた。
この動画に、コメント欄には「華やかな世界〜」「一時帰国でタキマキがロールスロイスで羽田まで迎えに来てくれるとか、娘さんが羨ましい。タキマキの娘になりたい笑」「こんな人生生きてみたいです」「カッコ良すぎてまた好きになりましたww」などの反響が集まっている。
【動画】「こんな人生生きてみたい」限定ポルシェ「911」＆ロールス・ロイスを愛用する滝沢眞規子の日常
滝沢は「【ここ最近の5日間】家族と仕事と日常VLOG。ヘアカットや、自宅の庭づくりなど」と題した動画で、日常を過ごすオフな姿を披露している。
その中で、千鳥格子柄のファブリックシートや「911」「50」のエンブレムが印象的な、ポルシェ「911」50周年アニバーサリー限定モデルをサングラス姿で運転するシーンが捉えられていた。滝沢は運転しながら「このシャツ可愛くない？」と、この日のコーディネートを紹介するなど、優雅に運転する姿を公開している。
この動画に、コメント欄には「華やかな世界〜」「一時帰国でタキマキがロールスロイスで羽田まで迎えに来てくれるとか、娘さんが羨ましい。タキマキの娘になりたい笑」「こんな人生生きてみたいです」「カッコ良すぎてまた好きになりましたww」などの反響が集まっている。