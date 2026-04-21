「な、なんだと…」「そうくるか!?」「めちゃくちゃ嬉しい」新潟が地元出身女優の来場を発表
アルビレックス新潟は20日、デンカビッグスワンスタジアムで5月16日に行われるJ2・J3百年構想リーグWEST-A第17節・奈良クラブ戦に、女優の菅原りこさんが来場すると発表した。
新潟県北蒲原郡聖籠町出身の菅原さんは、新潟市を拠点とする女性アイドルグループ『NGT48』の元メンバー。2019年の卒業後は舞台を中心に活躍しているほか、アーティストとしても活動している。また、新潟のオフィシャルクラブパートナー「日本シイエムケイ株式会社」のCMに出演。地元である聖籠町の「文化・芸能大使」も務めている。
当日はカナールステージ「ミヨッテ」 powered by NCV スペシャルパフォーマンスに参加。アルビレックスチアリーダーズとのコラボパフォーマンスや地元聖籠町の特産品が当たるじゃんけん大会を実施する。
菅原さんはクラブ公式サイトを通じ、「アルビレックス新潟サポーターの皆さん、こんにちは、菅原りこです。5月16日(土)にデンカビッグスワンスタジアムにて行われるアルビレックス新潟の応援に参加させていただくことになりました! 小さい時からアルビレックス新潟を応援しているので、地元新潟でサポーターの皆さんと一緒にアルビレックス新潟を応援できること、今からとても楽しみです!選手の皆様に少しでもエールをお届けできるよう全力応援頑張ります!」とコメントした。
来場を告知したクラブ公式X(@albirex_pr)に対し、「な、なんだと…」「そうくるか!?」「めちゃくちゃ嬉しい」「なんと」「練習拠点のある #聖籠町 の大使 登場!」などの声が寄せられている。
新潟県北蒲原郡聖籠町出身の菅原さんは、新潟市を拠点とする女性アイドルグループ『NGT48』の元メンバー。2019年の卒業後は舞台を中心に活躍しているほか、アーティストとしても活動している。また、新潟のオフィシャルクラブパートナー「日本シイエムケイ株式会社」のCMに出演。地元である聖籠町の「文化・芸能大使」も務めている。
菅原さんはクラブ公式サイトを通じ、「アルビレックス新潟サポーターの皆さん、こんにちは、菅原りこです。5月16日(土)にデンカビッグスワンスタジアムにて行われるアルビレックス新潟の応援に参加させていただくことになりました! 小さい時からアルビレックス新潟を応援しているので、地元新潟でサポーターの皆さんと一緒にアルビレックス新潟を応援できること、今からとても楽しみです!選手の皆様に少しでもエールをお届けできるよう全力応援頑張ります!」とコメントした。
来場を告知したクラブ公式X(@albirex_pr)に対し、「な、なんだと…」「そうくるか!?」「めちゃくちゃ嬉しい」「なんと」「練習拠点のある #聖籠町 の大使 登場!」などの声が寄せられている。
/— アルビレックス新潟 (@albirex_pr) April 20, 2026
新潟県北蒲原郡聖籠町出身!#菅原りこ さん来場決定
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️5月16日(土)
#奈良クラブ
14:00キックオフ
✅カナールステージ「ミヨッテ」#アルビレックスチアリーダーズ との
スペシャルパフォーマンス
詳しくはURLをチェック!https://t.co/dGMzCwJ0mK#albirex