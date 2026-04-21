福山雅治、5年9ヶ月ぶりオリジナルアルバム「創作活動に悪戦苦闘するソングライターとしての足掻きが…」【コメント全文＆概要あり】

福山雅治、5年9ヶ月ぶりオリジナルアルバム「創作活動に悪戦苦闘するソングライターとしての足掻きが…」【コメント全文＆概要あり】