新聞屋さんと柴犬との、ずっと見ていたくなる幸せなやり取りが反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で25万6000回再生を突破し、「ホントに嬉しそう」「大好きが溢れてる」といったコメントが寄せられています。

【動画：家に『新聞屋さん』が来たら、部屋の中にいた犬が…いつまでも続いてほしい『相思相愛なやり取り』】

大好きな新聞屋さん、来てくれた！

YouTubeチャンネル「柴犬おいも君」に投稿されたのは、家に新聞屋さんがやって来た時の柴犬「おいも」君の様子。おいも君は、いつも来てくれる新聞屋さんのことが大好きなのだそう。

家の中から新聞屋さんの姿を発見すると、すぐさま「キター！！」とばかりに前足で窓をバシバシと叩き始めるおいも君。超高速で窓をバシバシするハイテンションな姿に、おいも君の新聞屋さんへの愛が滲み出ています。

「相思相愛」な優しいやりとり

外に出て新聞屋さんにナデナデしてもらうと、おいも君は尻尾をブンブン振って「だいすき！」の気持ちを盛大にアピール。大興奮が全く収まらないおいも君ですが、とにかく新聞屋さんにくっついていたいようです。

喜びすぎるあまり、おいも君はずっとヒコーキ耳全開。新聞屋さんも穏やかな声と笑顔でおいも君をナデナデしてくれていて、優しさと愛情しかないやりとりに心がほっこりしてしまいます。

悲しいけれど…またね

笑顔で「ありがとう～」と言ってくれた新聞屋さんの手に、「こちらこそ」とばかりにタッチするおいも君。しかし幸せな時間は長くは続かず、新聞屋さんは帰る時間になってしまいます。それを悟ったおいも君は、何だか寂しげで切ない表情。

自転車で帰っていく新聞屋さんを、おいも君はしっかりとお見送り。愛情大爆発の相思相愛のやりとりで、たくさんの人を笑顔にしてしまうおいも君なのでした。

投稿には「ホントに嬉しそう」「大好きが溢れてる」「帰ってしまった後の顔が切ない」「凄い歓迎っぷり！」「ヒコーキ耳見られて嬉しい」「おいも君にキュン」といったコメントが寄せられています。

おいも君の賑やかな日常は、 YouTubeチャンネル「柴犬おいも君」でチェックすることができます。

写真・動画提供： YouTubeチャンネル「柴犬おいも君」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。