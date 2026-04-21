「たまに言い合いになり面倒」41歳・派遣社員の男性、年収300万円。介護をしながら妻・子と実家で暮らす家計のリアル
親の介護や育児サポートなど、家族間で互いに支え合える環境を重視して実家での共同生活を選択するケースも存在します。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、大阪府大阪市在住・41歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：派遣社員
在住：大阪府大阪市
家族構成：親2人、自分、妻、子供1人
世帯年収：父300万円、自分300万円
実家の間取り：一軒家3LDK
交際費：6万円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：なし
貯金総額：なし
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「今の所はない」と話しました。
さらに「子供もまだ小さく手がかかるので、なにかとサポートしてもらったりもできるので、お互いに安心できる環境だと思います」と話してくれました。
具体的には「特に料理は好みが違うので、両親と自分の家族の分と分けて作るのでキッチンを使う時間が慌ただしくなるのがストレスです」と、生活リズムや好みの違いを調整しながら、共有スペースを使い分けることの難しさを話してくれました。
お金に関する悩みでは「一応生活費は半々で出し合っていますが、日用品や調味料などの細々した物はどっちが出すか決まっていないので、たまに言い合いになり面倒です」と続け、共有物の購入を巡る曖昧なルールが、家族間の火種になっている現状を明かしました。
介護や育児で助け合う一方、共有スペースの使い勝手や細かな出費への悩みも。家族の状況に寄り添いながら、多世代同居ならではの難しさに直面している状況です。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、大阪府大阪市在住・41歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：41歳男性
職業：派遣社員
在住：大阪府大阪市
家族構成：親2人、自分、妻、子供1人
世帯年収：父300万円、自分300万円
実家の間取り：一軒家3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：9万円
交際費：6万円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：なし
貯金総額：なし
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「今の所はない」と話しました。
「お互いに安心できる環境」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「母親が病気で介護が必要な状態なので、父親と妻と協力しながら介護をして一緒に生活しているからです」と回答。
さらに「子供もまだ小さく手がかかるので、なにかとサポートしてもらったりもできるので、お互いに安心できる環境だと思います」と話してくれました。
「生活費は半々で出し合っていますが……」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「二世帯住宅ではなく普通の一軒家なのでキッチン、トイレ、風呂が1つしかなく使うタイミングが被ってしまうのが不便です」といいます。
具体的には「特に料理は好みが違うので、両親と自分の家族の分と分けて作るのでキッチンを使う時間が慌ただしくなるのがストレスです」と、生活リズムや好みの違いを調整しながら、共有スペースを使い分けることの難しさを話してくれました。
お金に関する悩みでは「一応生活費は半々で出し合っていますが、日用品や調味料などの細々した物はどっちが出すか決まっていないので、たまに言い合いになり面倒です」と続け、共有物の購入を巡る曖昧なルールが、家族間の火種になっている現状を明かしました。
介護や育児で助け合う一方、共有スペースの使い勝手や細かな出費への悩みも。家族の状況に寄り添いながら、多世代同居ならではの難しさに直面している状況です。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)