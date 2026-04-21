「たまに言い合いになり面倒」41歳・派遣社員の男性、年収300万円。介護をしながら妻・子と実家で暮らす家計のリアル

「たまに言い合いになり面倒」41歳・派遣社員の男性、年収300万円。介護をしながら妻・子と実家で暮らす家計のリアル