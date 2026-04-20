岡山デニム×豊岡製！日本品質の多機能リュック
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、岡山デニムと豊岡縫製が生む、ボックス形状の日本製ビジネスリュック「200-BAG186BK（ブラック）」「200-BAG186NV（ネイビー）」を発売した。
■岡山デニム×豊岡製の日本製品質
岡山産の児島デニムを使用し、鞄づくりの名産地として知られる兵庫県豊岡で縫製した、日本製ならではの魅力が詰まったビジネスリュック。素材の風合いと丁寧な仕立てが調和し、日常使いのアイテムでありながら、持つ人のこだわりや品格まで引き立てる。通勤バッグに“質のよさ”を求める方にふさわしいモデルだ。
■通勤・通学を快適にする大容量なボックス形状
約23リットルの収納力を備えたボックス型のスクエア形状で、A4ファイルや14型ノートPCをしっかり収納できる。荷物が多くなりがちなビジネスシーンはもちろん、通学や外出時にも頼れるサイズ感だ。しっかり入るのに見た目はすっきりとしており、スマートに持ち歩けるバランスのよさも大きな魅力だ。
■斜め開口で中身が見やすく、出し入れもスムーズ
メイン収納は斜めに大きく開く設計を採用しており、バッグの中身をひと目で確認しやすいのが特長だ。さらに、内装には明るいオレンジ色を採用しているため、小物が埋もれにくく、必要なものを見つけやすくなっている。忙しい移動中や会議前でも、スマートに荷物を取り出せる使い勝手のよさが光る。
■12ポケットで荷物がすっきり整う
メイン収納にはパソコンポケット、ボトルホルダー、小物ポケット、内側ファスナーポケットを備え、前面や側面にも使いやすいポケットを配置。合計12ポケットの豊富な収納で、PC周辺機器、文具、ボトル、財布などを用途別に整理できる。バッグの中で探し物に時間を取られにくく、毎日の行動をよりスムーズにしてくれる。
■撥水コーティングで水・汚れに強い
表面には撥水コーティングを施し、雨の染み込みや汚れの付着、色落ちを軽減。さらに、ハリのある生地で型崩れしにくく、きちんとした印象を保ちやすい仕様だ。上部の持ち手により手持ちでも使いやすく、クッション入りショルダーベルトが肩への負担を和らげる。見た目だけでなく、毎日使うための快適性にも配慮した。
■岡山デニムと豊岡縫製が生む、ボックス形状の日本製ビジネスリュック「200-BAG186BK（ブラック）」
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約23リットルの収納力を備えたボックス型のスクエア形状で、A4ファイルや14型ノートPCをしっかり収納できる。荷物が多くなりがちなビジネスシーンはもちろん、通学や外出時にも頼れるサイズ感だ。しっかり入るのに見た目はすっきりとしており、スマートに持ち歩けるバランスのよさも大きな魅力だ。
■斜め開口で中身が見やすく、出し入れもスムーズ
メイン収納は斜めに大きく開く設計を採用しており、バッグの中身をひと目で確認しやすいのが特長だ。さらに、内装には明るいオレンジ色を採用しているため、小物が埋もれにくく、必要なものを見つけやすくなっている。忙しい移動中や会議前でも、スマートに荷物を取り出せる使い勝手のよさが光る。
■12ポケットで荷物がすっきり整う
メイン収納にはパソコンポケット、ボトルホルダー、小物ポケット、内側ファスナーポケットを備え、前面や側面にも使いやすいポケットを配置。合計12ポケットの豊富な収納で、PC周辺機器、文具、ボトル、財布などを用途別に整理できる。バッグの中で探し物に時間を取られにくく、毎日の行動をよりスムーズにしてくれる。
■撥水コーティングで水・汚れに強い
表面には撥水コーティングを施し、雨の染み込みや汚れの付着、色落ちを軽減。さらに、ハリのある生地で型崩れしにくく、きちんとした印象を保ちやすい仕様だ。上部の持ち手により手持ちでも使いやすく、クッション入りショルダーベルトが肩への負担を和らげる。見た目だけでなく、毎日使うための快適性にも配慮した。
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