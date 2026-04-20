元キャバクラ嬢で実業家の進撃のノア（31）が19日に公開されたキャバクラ嬢オーディション番組「LAST CALL」（日曜午後9時）に出演。昨年末に離婚を発表した人気YouTuberのヒカル（34）に生電話をかけて湧かせた。

2人は昨年5月に「交際0日婚」での結婚を発表。しかし同年12月19日にヒカルのYouTubeチャンネルの動画に2人で登場し、約7カ月での離婚を発表していた。ノアは番組終盤にヒカルへ生電話を敢行。ヒカルに「ノアのことってほんまに愛してた？」と質問した。ヒカルは「直接会った時に聞いてもらって」と1度は制したが、粘るノアに「愛してた」と回答。共演者らからは歓声があがった。

ノアによるとヒカルとは離婚後、1度食事に行ったくらいだったといい「また遊ぼう」と言い合って電話は切れた。「愛してた」の回答にノアは「元旦那最高〜」と笑顔。これには普段番組MCを務める実業家の溝口勇児氏も「うれしかったな俺も。ヒカル君ってああいうこと言わないキャラだと思っていました。だから本当に大切に思っていたんだろうなって。気持ちがほっこりしました」と話していた。

ノアは大阪ミナミでキャバ嬢デビュー後、北新地に移り、5年で年収約2億円を達成したとされる。バラエティー番組などにも多数出演し、著書も出版。現在は社長として北新地でエースグループ傘下のキャバクラ「クラブランス」などをオープン。カラーコンタクトブランドを立ち上げるなど経営者としての手腕も発揮している。

今回の番組では特別企画としてお金や男性関係などについての質問をノアに実施。MCとしてモグライダーの芝大輔も登場し、ノアは「人生最大の買い物」「貯金残高」などについても言及した。過去にだまされた金額については結婚詐欺で2000万円を支払ってしまったことなども明かした。

恋愛については「昨年の12月24日に離婚して、今年は処女です」とも明かし「ちゃんと自分を見つめ直そうという期間です。金髪、センター、入れ墨の部類の人から離れようと努力しています」と宣言。それでも好きなタイプについては「金髪が好き」と笑顔をみせ、共演者らから総ツッコミを浴びていた。

「LAST CALL」は溝口氏とタレントのROLAND（ローランド）がダブルMCで今年1月に始まったYouTube番組で、人生を変えたい女性を現役トップキャバ嬢らが審査してデビューへと導く。これまで経済エンターテインメント番組「REAL VALUE」や格闘技コンテンツ「Breaking Down」など国内屈指の再生回数を誇る番組を多数送り出してきた溝口氏が「女性が人生を変えられる番組を作りたい」として誕生させ、新作更新ごとに話題を呼んでいる。

かつて「学校へ行こう！」「ガチンコ！」などを手がけ、今回の番組運営会社CCOにも就任した、おちまさとプロデューサーと共に制作する初のコンテンツでもあり、収録はフジテレビのスタジオをレンタル。出演者、美術セット、企画構成に至るまで、地上波並みのスケールとクリエーティブで届けている。

審査合格者は湘南美容クリニックから最大1000万円の美容整形費用が負担され、希望キャバクラ店へ入店する権利も得られる。審査員には全国のキャバクラ業界を代表する豪華メンバーが集結しており、ノアのほか、愛沢えみり、HIMEKA、にじほ、桃瀬とも、南柚子、れみれみ、ヤマトリノ、ゆいぴす、るな、ねおまる、如月れい、あっすん、あいりらが参加している。