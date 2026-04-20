福留光帆、“65歳で無一文になったら”にまさかの回答！ノブコブ吉村が思わずツッコミ

4月17日（金）の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、みなみかわによる授業「カーネル・サンダースの壮絶人生」後編が放送された。

前編では数々の失敗を経験しながらもガソリンスタンド経営で成功を収めたカーネル・サンダースだったが、後編ではさらなる“不運の連続”が明らかに。

1929年の世界恐慌により事業は大打撃を受け、ガソリンスタンド経営から撤退を余儀なくされる。その原因の一つが、お金がない客に対して「ツケ」でガソリンを提供していたというカーネルの“優しさ”。結果、未払いが膨らみ、すべて自身の負債となってしまったのだった。

さらに、レストランとモーテルが火事で全焼するという不運に見舞われるが、カーネルは現場を見た瞬間に「再建するぞ」と決断。即日で再建を開始するという驚異的な行動力を見せた。

その後、カーネルは圧力鍋を改良し、フライドチキンの調理時間を大幅短縮。さらに10年以上かけて完成させた“11種類の秘伝スパイス”により、独自の味を確立する。

そんななか、転機となったのはユタ州のレストラン経営者ピート・ハーマンとの出会い。チキンを試食した瞬間にその味を絶賛したピートに、カーネルは「店でチキンを売ってほしい」と考え、後日ピートの店を訪れるが、ピートは「ケンタッキーフライドチキン」の看板を掲げ勝手にカーネルのチキンを販売していた。

普通ならトラブルになるところを、カーネルはピートと調理・販売についての同意事項を決め、これがのちに世界初のフランチャイズ契約へとつながったという。

◆福留光帆、まさかの回答！

しかし、1955年に「ケンタッキーフライドチキンコーポレーション」を設立したカーネルをさらなる不運が襲う。

レストラン近くに高速道路が開通し、客足が激減。カーネルは25年間続けたレストランの売却を決断し、65歳で再び“無一文”となったのだ。

ここでみなみかわから「65歳で無一文になったらどうします？」と尋ねられた福留光帆がまさかの回答を繰り出す。

福留は「ギャンブルしにいきますね」と即答すると、「毎月増やして、負けた時はその時考える」「ヒリつきそうで楽しそう」と続け、平成ノブシコブシの吉村崇が思わず「65歳でヒリつきたくない」とツッコミを入れた。

一方、同じ質問を受けたオードリーの春日俊彰は「むつみ荘に戻る。なんとか大家さんに昔のよしみで住ませてもらって食いつなぐ」「いつかテレビ局が『あの人は今』みたいなので来るのを待っている」と語り、笑いを誘っていた。