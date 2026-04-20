タレントの矢口真里（43）が20日、自身のインスタグラムを更新。美容医療を始めたことを報告し、施術を受けるドアップ写真を披露した。

「突然のドアップ失礼しますw」と書き出した矢口。「矢口真里43歳、遂に美容医療始めました！！」と報告した。「肌質改善や顔のたるみや首の横線などなど、、、色々と悩みがあるのでちゃんとカウンセリングして」と悩みを打ち明け、「デンシティ、ジャルプロ、プロファイロ、エレクトロポレーションとフルコース。時間ないので一気にやっちゃうタイプです！！」とフルコースの施術を受けたことも明かした。

「しっかし、一個一個ドキドキしたー」と振り返り、「痛みや緊張は、優しいお姉さんがひとつひとつ丁寧に対応してくれて、注射とか本当に苦手なんですが綺麗になるためになんとか乗り切れましたw」とつづった。

「ちなみに次の日からかなり実感あります。顔の引き締まりや首の横線とかマジでびっくり！！」と効果を実感しているとし、「早くやれば良かったと少々後悔しております。これからは自分へのご褒美は美容医療にしようと思いました」などとつづった。

フォロワーからは「すっぴんもキレイ」「肌きれい」「昔と変わらない」「こんなに可愛くて美人でも悩みああるんだね」などの声が寄せられた。