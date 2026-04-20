【「MOTHER3」20周年記念グッズ】 4月20日 発売

ほぼ日は、「MOTHER3」の20周年記念グッズをECサイト「MOTHERのおみせ」とTOBICHI東京・京都にて4月20日に発売した。

今回展開されているのは、RPG「MOTHER3」の発売20周年を記念したオフィシャルグッズ。特設サイトが公開されており、「きゅうきょくキマイラのぬいぐるみ」（4,400円）や「スクエアトート（MOTHER3 CAST）」（2,200円）、「MOTHER A３ポスター（MOTHER3 CAST)」（1,100円）が展開されている。

さらに、CONVERSEとのコラボ第2弾として「『MOTHER3』×CONVERSE ALL STAR(R) MOTHER3」が5月25日に発売予定。ほぼ日MOTHERプロジェクトとCONVERSEのコラボレーションとしてスタンダードなオールスターのローカットにリュカとクラウスがデザインされている。価格は12,650円。

また、同作全体をプロデュースした糸井重里氏によるメッセージも公開。「MOTHER3は、2026年のいまでも最新のゲームです。それは最も遅く世に出た『Latest』というだけでなく、ずっと生まれたてのように新しいという意味でもあります。20年経っても最新のゲームです。ぼくは、そう思っています。奇妙で、おもしろい。そして、せつない。ぞ！」とコメントしている。

□「MOTHER3」20周年特設サイト

「MOTHER3」20周年記念グッズ一覧

「きゅうきょくキマイラのぬいぐるみ」価格：4,400円 「スクエアトート（MOTHER3 CAST）」価格：2,200円 「MOTHER A３ポスター（MOTHER3 CAST)」価格：1,100円 「『MOTHER3』×CONVERSE ALL STAR(R) MOTHER3」価格：12,650円

「きゅうきょくキマイラのぬいぐるみ」価格：4,400円

「スクエアトート（MOTHER3 CAST）」価格：2,200円

「MOTHER A３ポスター（MOTHER3 CAST)」価格：1,100円

「『MOTHER3』×CONVERSE ALL STAR(R) MOTHER3」価格：12,650円

糸井重里氏によるメッセージ

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