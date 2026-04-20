カクカクデザインのランクルプラドの「最上級VX-L」！

トヨタの南アフリカ法人は2026年2月8日、「ランドクルーザー プラド（日本名ランドクルーザー250、以下プラド）」に新グレード「VX-L」を設定すると発表しました。

装備や仕様の詳細が明らかになり、ユーザーの間でも関心が高まっています。

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ランドクルーザーのルーツは1951年のBJ型、いわゆる“トヨタ・ジープ”にさかのぼります。

長い歴史の中で本格SUVとして進化を続け、現在はフラッグシップ系、ヘビーデューティー系、ライトデューティー系の3シリーズが展開されています。

このうち、日常使いからアウトドアまで幅広く対応するライトデューティー系を担うのがプラドです。

南アフリカ仕様のプラドには、最高出力204馬力・最大トルク500Nmを発生する2.8リッター直列4気筒ディーゼルエンジンを搭載。

ボディサイズは全長4925mm×全幅1980mm×全高1935mm、ホイールベース2850mmで、2-3-2の7人乗りレイアウトを採用しています。

これまで同市場では標準仕様の「TX」と上級仕様の「VX-R」の2グレード構成でしたが、今回「VX-L」が加わったことで3種類となりました。

新たに設定されたVX-Lは、先代まで最上級として用意されていたグレードの復活版です。

20インチホイールを採用し、ロアバンパーやサイドプロテクター、ドアハンドルなどの外装パーツがブラック素地からボディ同色へ変更され、より上質な印象に仕上げられています。

インテリアにはJBL製14スピーカーオーディオシステムを備え、シートやトリムには上質感を高めるステッチを採用。

さらに足回りには「アダプティブ・バリアブル・サスペンション」を搭載し、路面状況や操作に応じて減衰力を自動調整することで、オフロードでの走破性とオンロードでの快適性の両立を図っています。

ボディカラーはブラック、シルバー、ブロンズの3色を設定。価格はVX-Rより1万3100ランド高い151万3300ランド（約1470万円／4月中旬時点）です。

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ユーザーからは「存在感がある」「装備が充実している」といった声のほか、「うらやましい」「この仕様、日本にも来ないかな」といった反応も寄せられていました。

今回のVX-L追加は、南アフリカ市場におけるプラドの選択肢を広げるものとなっており、今後の展開にも注目が集まりそうです。