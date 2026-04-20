亀梨和也、1stアルバム『WAVE』7月発売決定 全国ツアー開催も発表
亀梨和也が、1stアルバム『WAVE』を2026年7月8日にリリースすることが決定した。4月15日に配信されたデジタルシングル「Diamond」に続く作品で、自身初のオリジナルフルアルバムとなる。さらに同作を引っ提げた全国ツアーの開催も発表され、今夏の活動に注目が集まる。
【写真】撮影者はまさか！笑顔の赤西仁＆亀梨和也…令和に”仁亀”2ショットが公開
今作『WAVE』は、「心や感情の“波”」や楽曲の幅を表現したタイトルを掲げ、亀梨が“心揺れた楽曲”を軸に構成した全12曲を収録。「Diamond」や、GRe4N BOYZが楽曲提供した「'O sole mio」、タイトル曲「WAVE」などを収めた意欲作となっている。
CDは初回限定盤、通常盤、ファンクラブ盤の全3形態で展開。初回限定盤には「WAVE」のミュージックビデオやメイキング映像を収録し、通常盤にはボーナストラック1曲を追加した全13曲を収める。ファンクラブ盤には、2025年に開催されたファンミーティング『KAZUYA KAMENASHI -TALK to ME-』の映像が収録される。
収録曲「Diamond」は、亀梨自身が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』の主題歌として話題を集めており、すでにリリックビデオも公開されている。また「'O sole mio」は、日本テレビ系プロ野球中継「DRAMATIC BASEBALL 2026」のイメージソングおよび『Going! Sports&News』のテーマソングに起用されている。
さらにアルバム発売後の7月16日からは、全国ツアー『KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026 -FROM HERE-』を開催。大阪を皮切りに名古屋、広島、仙台、札幌、福岡、東京の全国7都市を巡る予定で、ファン待望のライブ展開となる。
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今作『WAVE』は、「心や感情の“波”」や楽曲の幅を表現したタイトルを掲げ、亀梨が“心揺れた楽曲”を軸に構成した全12曲を収録。「Diamond」や、GRe4N BOYZが楽曲提供した「'O sole mio」、タイトル曲「WAVE」などを収めた意欲作となっている。
収録曲「Diamond」は、亀梨自身が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』の主題歌として話題を集めており、すでにリリックビデオも公開されている。また「'O sole mio」は、日本テレビ系プロ野球中継「DRAMATIC BASEBALL 2026」のイメージソングおよび『Going! Sports&News』のテーマソングに起用されている。
さらにアルバム発売後の7月16日からは、全国ツアー『KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026 -FROM HERE-』を開催。大阪を皮切りに名古屋、広島、仙台、札幌、福岡、東京の全国7都市を巡る予定で、ファン待望のライブ展開となる。